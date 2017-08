Video: Lielākās SUP airēšanas sacensības Latvijā

Augusta sākumā Vaidavā notika "SUP fests", kas vienkopus pulcēja SUP airētājus no visas Latvijas. Festivālu apmeklēja gan tie, kuri iecienījuši atpūsties uz ūdens, gan sporta sacensību dalībnieki. Divu dienu laikā festivāla dalībnieki piedalījās sacensībās, apmeklēja SUP fitnesa nodarbības Kaspara Zlidņa vadībā, baudīja grupas "Gain Fast" koncertu uz SUP dēļiem, devās nakts ekspedīcijā un piedalījās citās aktivitātes uz SUP dēļiem.

"SUP fests" Vaidavā kļuva par līdz šim apmeklētākajām SUP sacensībām Latvijā dalībnieku skaita ziņā. Airēšanas sacensības notika trīs kategorijās – sporta klasē, tautas klasē un komandu "Red Paddle Co DRAGON" sacīkstē. Kopā uz starta izgāja vairāk nekā 70 SUP airētāji. Foto: Roberts Āboltiņš Sporta klasē sešu kilometru distancē labākos laikus vīriešu konkurencē uzrādīja Normunds Barinovs (42m 57s), Ansis Dobelis (43m 13s) un Valdis Kļaviņš (43m 26s). Savukārt dāmu konkurencē ātrākās bija Agnese Cimdiņa (48m 57s), Santa Rasa-Daukše (51m 51s) un Sintija Laugale (1h 18m 7s). Tautas klasē trīs kilometru distancē vīriešu konkurencē ātrākie bija Rolands Melbārdis (31m 34s), Arnis Rūdolfs (32m 22s) un Andris Grinbergs (32m 32s). Bet dāmu konkurencē pirmās trīs godalgotās vietas ieņēma Ilze Tormane (35m 44s), Rita Ivanova (36m 57s) un Iveta Ločmele (39m 6s). Komandu konkurencē (4 airētāji) vīru grupā ātrākās komandas godu izcīnīja "Gain Fast" komanda, dāmu konkurencē komanda "Elektrum Solārais", bet starp jauktajām komandām "VaidavEži miglā". Šīs komandas izpildīja kvalifikācijas normatīvus un ieguva tiesības startēt SUP komandu airēšanas Pasaules čempionātā, kas oktobra beigās notiks Barbadosā. "SUP festu" Vaidavā organizēja "Red Paddle Co" Latvijas komanda un "Aktīvā tūrisma centrs EŽI", bet atbalstu pasākuma nodrošināšanai sniedza Kocēnu novads un "Valmiermuiža". Festivāls Vaidavā apmeklētājus gaidīs arī 2018. gada vasarā, informēja organizatoru pārstāvis Ansis Dobelis.