Video: Pasakai līdzīgā Ogres Zilo kalnu slēpošanas trase no putna lidojuma

Netālu no Rīgas, Ogres pilsētas un Ikšķiles novada teritorijā atrodas romantisks un skaists dabas parks " Ogres Zilie kalni ". Tā lielāko daļu aizņem Latvijā ļoti rets biotops – skujkoku meži uz osiem (5-10 m augstas, garas vaļņveida grēdas ar stāvām nogāzēm). Tur izveidota izgaismota, gleznaina slēpošanas trase. 3. janvāra vakarā filmētā drona video, kura autors ir Edgars Sparāns, redzams, ka šobrīd trasē izskatās kā īstā pasakā un cilvēki steidz baudīt ziemas priekus.

Ogres pakalni, pauguri un bagātīgie priežu meži ziemas prieku baudīšanai ir ļoti piemēroti, tāpēc slēpošana, slidošana, vizināšanās ar ragaviņām bija kļuvusi par ļoti iecienītu ogrēniešu brīvā laika pavadīšanas veidu jau no 20. gadsimta sākuma. Arī pēc svaiga gaisa un balta, tīra sniega izslāpušie rīdzinieki labprāt devās uz Ogri baudīt ziemas burvību. Pirmskara laikos no Rīgas uz Ogri tika norīkoti pat īpaši slēpotāju vilcieni. Vienā no 1938. gada janvāra nedēļas nogalēm Zilajos kalnos pulcējies pat rekordliels ziemas sporta cienītāju skaits – gandrīz 1500, zina stāstīt Ogres Vēstures un mākslas muzejā.

Populārākais ziemas sporta un aktīvās atpūtas veids visos laikos bijusi slēpošana. Tāpat gan pirmskara laikā, gan vēlāk Ogrē bija populāra lēkšana ar slēpēm no tramplīna. Pirmais tramplīns uzcelts jau 1934. gadā, pēdējais tapis 2007. gadā.

Arī šogad Zilajos kalnos darbojas distanču slēpošanas trase (iespējams iznomāt arī inventāru). Trase ir vairākus kilometrus gara un vakaros izgaismota, kā jau tas redzams arī video. Savukārt tiem, kuri labprātāk dodas pastaigās pa ziemīgi piesnigušu mežu, labs galamērķis būs skatu tornis.

Vairāk informācijas par dabas parku "Ogres Zilie kalni" meklējiet šeit.

