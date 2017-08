Vilgāles ezerā izbūvēta 80 metrus gara laipa

Piektdien, 18. augustā, pulksten 20 Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā svinīgi atklās jauno Vilgāles ezera laipu, pastāstīja Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve Kristīne Duļbinska.

Jaunā laipa ir 80 metrus gara, to izgatavoja un uzstādīja SIA "RUBIKI". Laipas izgatavošana un uzstādīšana kopumā izmaksājusi 19,5 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN. Darbus finansēja Kuldīgas novada pašvaldība.

Laipa nepieciešama ērtākai piekļūšanai ūdenim, jo ezeru ieskauj plata niedru zona. 2010. gadā, īstenojot Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētu projektu, peldvietā tika ierīkota iepriekšējā laipa. Ūdens un laikapstākļu iedarbības rezultātā tā bija nolietojusies, to turpināt lietot bija kļuvis nedroši. Tāpēc pašvaldības 2017. gada budžetā tika paredzēti līdzekļi jaunas laipas izgatavošanai.

Vilgāles ezers ir lielākais ezers Kuldīgas novadā. Tas atrodas 14 kilometru attālumā no Kuldīgas. Ezeru iecienījuši makšķernieki un atpūtnieki. Pie ezera ierīkota ģērbtuve un izveidota atpūtas vieta. Netālu no ezera atrodas Vilgāles estrāde, to ar ezeru savieno kāpnes ar vairākiem skatu laukumiem.

2015. gadā pirmoreiz norisinājās Vilgāles ezersvētki un atklātā ūdens peldēšanas sacensības "Vilgālītis viļņojas". Tajās piedalījās vairāk nekā 30 peldētāju. Šogad tās norisinājās otro reizi.

Pēc laipas atklāšanas pulksten 22 ikviens aicināts uz zaļumballi Vilgāles estrādē, spēlēs grupa "Saulvējā". Ieeja – 3 eiro.