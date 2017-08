Visvairāk tūristu Latvijā ieradušies no Vācijas un Krievijas; naktsmītnēs pieaudzis viesu skaits

Šī gada otrajā ceturksnī Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 694,2 tūkstoši viesu, kas ir par 13,3 procentiem vairāk nekā 2016. gada šajā pašā laika periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 14,3 procentiem un sasniedza 1,32 miljonus. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums Latvijas tūristu mītnēs bija 1,9 naktis.

Minētajā laika periodā naktsmītnēs apkalpoti 495,3 tūkstoši ārvalstu viesu, kas ir par 14,5 procentiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 13,9 procentiem. Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Vācijas (66,7 tūkst.), Krievijas (56,4 tūkst.), Lietuvas (42,4 tūkst.), Igaunijas (39,6 tūkst.), Somijas (34,9 tūkst.), Apvienotās Karalistes (25,4 tūkst.).

Ievērojami pieaudzis viesu skaits no Kanādas ( 3,8 reizes), Izraēlas (divas reizes), Ķīnas (par 33,2 procentiem), Dānijas (par 24,9 procentiem), Zviedrijas (par 23,8 procentiem). Apkalpoto viesu skaits no Krievijas pieaudzis par gandrīz par piektdaļu. Mazāk ārvalstu viesu salīdzinājumā ar 2016. gadu bijis no Ukrainas, Norvēģijas un ASV.

Gandrīz trešā daļa no visiem ārvalstu viesiem bijis no kaimiņvalstīm – Krievijas (11,4 procenti), Lietuvas (8,6 procenti), Igaunijas (8 procenti), un Baltkrievijas (1,8 procenti). Rīgā uzņemti 79,5 procenti ārvalstu viesu, Jūrmalā – 7,4 procenti, Siguldas novadā – 1,7 procenti, Liepājā – 1,5 procenti, Daugavpilī – 1,3 procenti.

Rīgas tūristu mītnēs apkalpoti 441,2 tūkstoši viesu – par 12,2 procentiem vairāk nekā pagājušā gada otrajā ceturksnī. Ārvalstu viesu skaits Rīgā pieaudzis par 12,7 procentiem un bija 393,9 tūkstoši. Visvairāk Rīgā apkalpoti ārvalstu viesi no Vācijas (13,3 procenti), Krievijas (10,1 procents), Somijas (7,2 procenti), Igaunijas (6,7 procenti), Lietuvas (6,2 procenti), Apvienotās Karalistes (5,8 procenti) un Zviedrijas (5,3 procenti).

Plašāka informācija par tūrisma statistiku pieejama CSP vietnē "Tūrisms – galvenie rādītāji". Dati publicēti CSP datu bāzē sadaļā "Tūrisms".