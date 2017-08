'Wizz Air' paziņojis par jaunu galamērķi ziemas lidojumiem no Rīgas

Lidsabiedrība "Wizz Air" izziņojusi jaunu lidojumu maršrutu no Rīgas uz Eilatu Izraēlā. Šajā maršrutā paredzēti divi lidojumi nedēļā – otrdienās un sestdienās. Jaunais maršruts, kas ir piemērots brīvdienām pie jūras, būs pieejams no 31. oktobra, un šie lidojumi notiks ziemas sezonā no 2017. gada 29. oktobra līdz 2018. gada 24. martam. Biļetes jau ir pārdošanā vietnē "Wizzair.com", un to cena ir sākot no 34,99 eiro vienā virzienā.

Eilata atrodas Izraēlas dienvidu piekrastē. Vidējā gaisa temperatūra ziemā tur ir no 21 līdz 25 °C, Sarkanās jūras tirkīzzilie ūdeņi piedāvā bagātīgas zemūdens peldēšanas, niršanas un peldēšanās iespējas, turklāt ir daudz āra aktivitāšu, kas atklāj iespaidīgās vietējā tuksneša ainavas. Nesen aviokompānija "WizzAir" atklāja divus jaunus maršrutus no Rīgas – uz Bari un Reikjavīku. Pašlaik ungāru aviokompānija piedāvā lidojumus no Rīgas uz 11 galamērķiem astoņās valstīs. Visi lidojumi tiek veikti ar "Airbus" lidmašīnām A320, kurās ir 180 sēdvietu, un A321, kurās ir 230 sēdvietu.

Kopš 2017. gada sākuma vairāk nekā 305,5 tūkstoši pasažieru jau ir izmantojuši "WizzAir" pakalpojumus, informē aviosabiedrība. Nesen rakstījām, ka Pasaules Tūrisma organizācija iekļāvusi Izraēlu to 10 valstu sarakstā, kuras 2017. gadā piedzīvo straujāko ārvalstu viesu pieaugumu. Vairāk lasiet šeit.