'Wizz Air' vasaras sezonā atklāj tiešo lidojumu maršrutu no Rīgas uz Gruziju

Zemo izmaksu aviokompānija "Wizz Air" informē par lidojumu uzsākšanu jaunā maršrutā no Rīgas bāzes. No Rīgas jau notikuši pirmie lidojumi uz jaunu galamērķi – Gruzijas pilsētu Kutaisi. Šādi lidojumi tiks nodrošināti trešdienās un svētdienās. Biļešu cenas šajā maršrutā būšot sākot no 49,99 eiro.

"Wizz Air" no Rīgas piedāvā tiešos lidojumus uz 13 galamērķiem. Kutaisi ir trešā lielākā pilsēta un viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem Gruzijā — valstī ar bagātu vēsturi, senām tradīcijām, kā arī jūras un slēpošanas kūrortiem, kas aicina viesus iepazīt tās slavenos vīnus un izdaudzināto virtuvi. Vairāk par apskates vietām Gruzijā lasiet šeit. "Wizz Air" ir lielākā zemo izmaksu lidsabiedrība Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas pašlaik ekspluatē 91 lidmašīnu "Airbus A320" un "A321" parku un no 28 bāzēm piedāvā lidojumus vairāk nekā 600 maršrutos, savienojot 141 galamērķi 44 valstīs. Jau ziņots, ka arī citas aviokompānijas šajās dienās uzsākušas vasaras sezonas lidojumus. Par "airBaltic" piedāvātajiem maršrutiem lasiet šeit, bet "Ryanair" šīs vasaras tiešajiem lidojumiem lasiet šeit.