Zemo cenu aviosabiedrība 'Wizz Air' lidos no Rīgas uz Kijevu

Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība "Wizz Air" izsludinājusi jaunu maršrutu no Rīgas uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu. Jaunais maršruts no 2019. gada 2. marta būs pieejams trīs reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. "Wizz Air" lidos uz otro Kijevas lidostu - Žuļāni, liecina mājaslapā pieejamā informācija. Ceļotāji var reģistrēt lidojumu jau no 30. augusta, vietnē "wizzair.com", kur biļetes pieejamas ar cenām, sākot no 24,99 eiro.

Kijeva ir sena pilsēta, kas uzbūvēta Dņepras upes krastā. Tā var lepoties ar skaistām pludmalēm un parkiem, spraigu vēsturi un interesantu tūrisma piedāvājumu. Pilsētas māksla, senlaicīgās kafejnīcas un Ukrainas galvaspilsētas vēsture padara to par lielisku izvēli ceļotājiem, kas meklē atpūtu pilsētā vai plāno komandējumu. Vairāk par to, ko apskatīt Kijevā, lasiet šeit. Foto: EPA/Scanpix/LETA Jāpiebilst, ka no Rīgas uz Kijevas Borispiļas starptautisko lidostu jau pašlaik lido arī nacionālā aviokompānija "airBaltic", kā arī Ukrainas lidsabiedrība "UIA". Pirmais "Wizz Air" lidojums no starptautiskās lidostas "Rīga" notika 2010. gadā, un kopš tā laika "WIZZ" ir apkalpojis vairāk nekā 2,8 miljonus pasažieru. Ungāru lidsabiedrība šogad atklāja arī maršrutu no Rīgas uz Kutaisi Gruzijā. Ar šo jauno maršrutu "WIZZ" tagad no Rīgas piedāvā zemo cenu lidojumus uz 13 galamērķiem 11 valstīs. 2018. gada pirmajos septiņos mēnešos, vairāk nekā 370 000 Latvijas pasažieru izmantojuši aviokompānijas sniegtos pakalpojumus, kas ir par 21 procentu vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, informē "Wizz Air". Ieskaitot šodienas jauno maršrutu, "Wizz Air" 2018. gadā ir atklājis vairāk nekā 125 jaunus galamērķus un vairāk nekā 700 iknedēļas lidojumus, kopā aptverot 44 valstis.