Ziedoņa muzejs aicina doties Leišmalītes gājienos

Šogad plānoti astoņi divu dienu pārgājieni gar Latvijas-Lietuvas robežu, stāsta Imanta Ziedoņa muzeja komunikācijas vadītāja Alise Pabērza. Pārgājienu mērķis esot ne tikai aktīvi pavadīt brīvo laiku, bet arī iepazīt Latviju, tās dabu un kultūrvēsturiskās vērtības. Katras gājiena dienas noslēgumā ir plānoti nelieli koncerti un kopēja vakarēšana visiem gājiena dalībniekiem. Pārgājieniem var pieteikties gan individuāli, gan grupās. Pieteikšanās fonda "1836" mājaslapā.

Leišmalītes gājieni:

27. - 28. maijs ceļā uz Gārsenes muižas pili (Aknīstes novads), kopā ar Raiņa muzeju Tadenavā

3.- 4. jūnijs ceļā uz Medumiem (Daugavpils novads)

17. - 18. jūnijs ceļā uz Jaunsauli (Bauskas novads), laivu brauciens

1. - 2. jūlijs ceļā uz Vilci (Jelgavas novads)

8. - 9. jūlijs ceļā uz Ilūksti

15. - 16. jūlijs ceļā uz Neretu

29. - 30. jūlijs ceļā uz Ilzu evanģēliski luterisko baznīcu (Viesītes novads)

26. - 27. augusts ceļā uz Priekuli

Leišmalītes gājienu projekta vadītāja Maija Jaunzeme teic: "Jāpiekrīt reiz Imanta Ziedoņa teiktajam: "Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties." Organizējot šos Leišmalītes gājienus un aicinot cilvēkus tajos piedalīties, mēs palīdzam šim Latvijas brīnumainajam skaistumam parādīties. Turklāt, dodoties šajos gājienos, nepamet sajūta, ka atkal iemirdzas kādas jau senāk iestaigātas pēdas."

Par godu Latvijas simtgadei fonds "1836" veido tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas būs aptuveni 1836 kilometru garumā pa sauszemes robežu. Tūrisma ceļš "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" plānots kā dāvana Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē. Tūrisma ceļš apkārt Latvijai sadalīts četros simboliskos posmos: Piejūras ceļš – no Nidas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļš – no Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras ceļš – no Mārkalnes līdz Demenei un Leišmalīte – no Demenes līdz Nidai. Leišmalītes posms ir 571 kilometru garš un tā gājienus organizē Imanta Ziedoņa muzejs.