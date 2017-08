10 skaistas vietas, par kuru eksistenci daudzi ceļotāji pat nenojauš

Var jau doties, kur deguns rāda, bet biežāk ceļojumiem cilvēki izvēlas kādu galamērķi. Ne velti lielie tūrisma objekti pulcē miljoniem apmeklētāju gadā, tomēr bieži lielam ceļotāju pieplūdumam iemesls ir laba reklāma. Kā gan citādi varētu skaidrot to, ka daudzas fantastiskas vietas tā arī paliek ceļotāju nepamanītas, jo visi plūst pa izdaudzinātajām tūristu takām?

Iedvesmojoties no ceļveža "Lonely Planet" jaunās grāmatiņas par pasaules labi glabātajiem dārgumiem "Secret Marvels of the World", arī "TūrismaGids" piedāvā 10 brīnišķīgu ceļojumu galamērķu idejas.

Savukārt, ja nevarat izlemt, doties ceļojumā vai nē, lūk, iedvesmojoši latviešu ceļotāju pieredzes stāsti, kas tikai apliecina veco patiesību, ka vienīgais, ko tev nevar atņemt, ir atmiņas par lieliskiem piedzīvojumiem.