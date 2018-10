Ar funikulieri, vagoniņā vai iesieti trosēs: adrenalīnu garantējoši nobraucieni

Asu izjūtu cienītāji noteikti piekritīs, ka ceļojuma papildināšana ar kādu nobraucienu, kas liks asinīm riņķot, nudien atsvaidzina plānoto atpūtu. Kāpēc gan neiegūt fantastiskas sajūtas un nepiešķilt asumiņu savām brīvdienām?

Īpaši izteiksmīgs būs piedzīvojums ar funikulieri Šveicē, kas atzīts par vienu no stāvākajiem nobraucieniem Eiropā un no tā vērojami neiedomājami skaisti skati. Savukārt interesants var būt arī brauciens pa bobsleja trasi, ko ieskauj Jamaikas džungļi, vai brauciens pa stikla slidkalniņu no 70. stāva Losandželosā.

Lai arī pasaulē šādu vietu ar iespaidīgiem braucieniem netrūkst, nevar aizmirst arī, piemēram, mūsu pašu Siguldu, kur interesentiem iespējams lūkoties uz Gauju no trošu vagoniņa vai arī laisties pār to, iesieti trosēs.

Ja vēlies neaizmirstamu piedzīvojumu, iekļauj šos nobraucienus savos ceļojuma maršrutos.