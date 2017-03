"Ar marta iestāšanos varam sākt domāt par atvadīšanos no ziemas, jo pakāpeniski mostas daba, kūst sniegs, no upēm iziet ledus, laiks paliek aizvien siltāks un biežāk spīd saule. Klāt ir pavasaris – maģiskākais gadalaiks, kad plaukst koki un puķes, mostas zvēri. Gaisā virmo putnu dziesmu čaloņa, un visur jūtama dzīvības elpa!" savā "Facebook" profilā Sieviešu dienā raksta Latvijas Nacionālais arhīvs, piedāvājot ieskatīties fotogrāfijās no senākiem laikiem, kurās redzama pavasara iestāšanās dažādās Latvijas malās.