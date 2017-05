Dabas takas Latvijā, ko šopavasar jāizstaigā

Foto: DELFI, Gints Mucenieks, Delfi foto lietotājs Alex S

Latvijas daba ir fantastiska, dažāda un apbrīnojami skaista. Arvien vairāk cilvēku to saprot un brīvdienās dodas ne vien uz lielveikalu, bet kopā ar ģimeni apceļo Latviju, izejot kādu no daudzajām dabas takām. Lai atvieglotu izvēli, kurp doties, no "TūrismaGids" plašā arhīva esam izvēlējušies virkni skaistu dabas taku, kurp šopavasar doties, saelpoties svaigu gaisu un izlocīt kājas.