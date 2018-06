Laivu braucieni un SUP dēļi: dažādi maršruti un vietas aktīvai ūdens prieku baudīšanai

Siltākās vasaras dienas pavisam noteikti ir paredzētas atpūtai pie ūdeņiem – turklāt ne vienmēr tai vajag būt laiskai saules staru ķeršanai. Vismaz reizi vasarā vajadzētu sadūšoties kādām aktīvām brīvdienām, baudot neaizmirstamus iespaidus uz ūdens.

Iespējas, kā aktīvi pavadīt laiku, ir dažādas, taču šoreiz "Tūrisma Gids" izcēlis tieši braucienus ar laivām un SUP dēļiem. Arī piedāvātie maršruti atšķiras cits no cita – izpēti dažādos braucienos un apdomā to piemērotību savām interesēm gan Latvijā, gan pie valsts robežas, gan arī Igaunijā. Protams, arī ar laikiem un braucienu ilgumu var variēt – ja citām izklaidēm būs vajadzīga visa diena, tad, lai baudītu kādas vietas īpašo maģiju būs nepieciešams celties vēl pirms saullēkta, lai to izjustu jau, piemēram, uz SUP dēļa Cenas purvā.

Ja visas vasaras nedēļas nogales jau saplānotas un neatliek brīžu šāda tipa izklaidēm, bēdāties nevajag – daudzi aktīvie ūdens prieki tiek piedāvāti arī citās sezonās, tāpēc, piemēram, laivošanu Dvietes palieņu pļavās var ieplānot pavasarī.