Nedēļas nogalē aicina pievienoties pārgājieniem Latvijas simtgades projektā '1836 ceļš'

Šovasar projektā tiks atzīmēti saulgrieži, kuru laikā katrā pierobežas pašvaldībā iedegs pa vienam ugunskuram "1836 ceļa" posmos.

"Šogad plānojam kopā mērot ap 760 kilometru garu ceļu, kas tiks sadalīts 19 posmos dažādās Latvijas pierobežas pusēs. Šajos saulgriežos, 21. jūnijā, tieši gadu pirms paredzētās ceļa atklāšanas, veiksim ģenerālmēģinājumu, iededzot pa vienam ugunskuram katrā pašvaldībā 1836 ceļa maršrutā. Šādi vērienīgi svinēsim ceļa atklāšanu nākamgad – iededzinot ugunskurus par godu mūsu valsts robežas kopējam 1836 km garumam. Tāpat šogad aktīvi turpināsim darbu pie ceļveža un ceļa tapšanai veltītās dokumentālās filmas veidošanas," par projekta attīstības gaitu stāsta viens no tā organizatoriem Enriko Plivčs. "Šī gada gājieni sākas jau šajā nedēļas nogalē, aicinām pievienoties ikvienu! Tikai kopā mēs varam izveidot dāvanu, ko nākamajā gadā pasniegt Latvijai."

Projekts "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!" sākts 2014. gadā, ar mērķi izveidot vienojošu 1836 kilometrus garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai, pa kuru to varēs apiet, apbraukt vai aplidot, un izveidot ceļošanas infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām. 2015. gadā tika veiktas pirmās ekspedīcijas un apzināti ceļi, pa kuriem var apiet apkārt Latvijai, no projekta sākuma izpētes gājienos pavisam noieti ap 650 kilometri, uzsākta arī Latvijas aplidošana un filmēšana no gaisa. Gājienos regulāri piedalās no 50 līdz pat 180 dalībniekiem. "1836" ceļu plānots atklāt Latvijas simtgadē 2018. gadā ar vērienīgu pasākumu saulgriežos.

Aktuālā informācija par projektu pieejama "1836.lv" mājaslapā, gājienu plānam var sekot līdzi šeit. Ieskats 2016. gada projekta gājienos:

Lūk, daži stāsti no pagājušās sezonas Latvijas apceļošanas šajā projektā.