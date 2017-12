Nedēļas nogale ar skatu uz jūru – Latvijas piekrastes pilsētas un apskates objekti to tuvumā

Jūra ir skaista ne tikai vasarā, kad, saules apmirdzēti, varam tajā ķert viļņus un atveldzēties, bet arī rudenī un ziemā, kad tai ir savs šarms gan pārsteidzošos saulrietos, gan saullēktos. Piedāvājam apkopojumu ar dažādu interesantu piekrastes objektu stāstiem un pilsētām, kuru neatņemama sastāvdaļa ir tieši jūra.

Ventspili, Liepāju, Saulkrastus, Jūrmalu, Ainažus un vēl citas pilsētas raksturo vienots lielums – tās visas atrodas jūras tuvumā un ar to piesaista gan Latvijas iedzīvotājus, gan arī tūristus no citām zemēm. Katrai no tām ir savs īpašais stāsts, par kuriem esam mūsu lasītājiem stāstījuši dienu no dienas.

Kad izbaudītas jūras šalkas un pludmaļu plašumi, laiks pievērsties citiem apskates objektiem, kas slēpjas pavisam netālu. Ja dodies Kurzemes virzienā, ievērības cienīga ir Baltā kāpa pie Rojas, kuru nevajag jaukt ar Plieņciema Balto kāpu, kas arī ir skaista, bet pilnīgi citāda. Ja ceļi ved uz Vidzemes piekrasti, tad nevar nepieminēt Veczemju klintis, kuras arī pārsteigs daudzus dabas mīļus.

Ja ir luste garākam pārgājienam, Slīteres nacionālā dabas parka maršruts, iespējams, ir tieši tas, ko tu meklē.

Lasi, iedvesmojies un dodies baudīt piekrastes burvību!