Nedēļas nogales gaidās: kurp doties un ko redzēt Vidzemē

Ja uz Ziemassvētkiem sniegu neizdevās sagaidīt, tad šī brīža laika apstākļi tā trūkumu pilnībā atsver. Brīvdienas nemaz vairs nav aiz kalniem, tāpēc siltās drēbes nenoliec pārāk tālu skapī, lai varētu doties iepazīt tuvāk Latvijas dabu!Šoreiz esam apkopojuši idejas brīvdienu pavadīšanai svaigā gaisā Vidzemes pusē.

Arī ziemas laikā izstaigāt dažādas dabas takas un celiņus var būt patiesi aizraujoši, tikai jābūt uzmanīgiem, lai nepaslīdētu uz izveidotajām kāpnēm. Vidzemē netrūkst kolosālu dabas taku, kur izstaigāties, kaut ko iemācīties un izzināt dabas vērtības – silta tēja termosā un vairāki cimdu pāri kabatā noteikti brīvdienas svaigā gaisā padarīs vēl patīkamākas.

Šobrīd īpaši skaistus skatus iespējams redzēt Piķenes kraujā pie Siguldas. Tās piekājē ir izveidota apmēram kilometru garā Piķenes bebra taka, kas 2015. gadā atjaunota un labiekārtota. Par to plašāk lasi te.

Ja vēlies iepazīt Latvijas pilis un muižas, tad viena no ievērības cienīgām tieši Vidzemē ir Ungurmuiža. Sārtā koka muiža, kas pārcietusi vairākus karus un joprojām lepni stāv starp ozoliem un liepām, nebeidz vilināt viesus apskatīt tās askētisko daiļumu. Muiža atrodas 15 kilometrus no Cēsīm un 80 kilometru attālumā no Rīgas.

Katram no Latvijas vēsturiskajiem novadiem ir savs šarms un dabas bagātības, kuras noteikti ir vērts redzēt gan vasarā, gan ziemā. Sāc plānot brīvdienas jau tagad un atrodi visatbilstošāko maršrutu gadalaikam un savai gaumei!