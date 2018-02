Neparastas, valdzinošas un krāsainas: pārsteidzošas pludmales no visas pasaules

Jaunākās laika prognozes liecina, ka ziema it nemaz vēl neplāno atkāpties, tāpēc līdz pavasara iesākumam vēl jāpaciešas. Iespējams, tavos plānos ietilpst aizbēgšana no ziemas uz siltajām zemēm, kurās atrast pašu skaistāko un neparastāko pludmali, lai baudītu īpašu atpūtu. Lai palīdzētu izvēlēties no lielā klāsta, piedāvājam ieskatu pasaules iespaidīgāko pludmaļu sarakstā.