Pilsētu šarms un jūras šalkas: kas slēpjas apburošajā Horvātijā

Drēgnais rudens periods ir īstais laiks, kad pārcilāt vecās fotogrāfijas un gremdēties dažādās ceļojumu atmiņās. Ja tu šobrīd plāno, kurā pasaules malā jaunas atmiņas veidot, apsver burvīgās Horvātijas variantu – tur ir gan iespaidīgi dabas skaiti, gan laipni cilvēki, gan arī neaizmirstamas piejūras pilsētas.

Kad galamērķis noskaidrots, laiks ķerties ceļojuma plāna gatavošanai – portālā "Tūrismagids" esam stāstījuši gan par konkrētiem objektiem, gan arī dalījušies lasītāju pieredzes stāstos par piedzīvoto šajā zemē. Horvātijā ir daudz skaistu pilsētu, piemēram, Adrijas jūras pērle Dubrovnika vai kūrortpilsēta Opatija.

Piedzīvojumu meklētāji var doties arī uz mazākajām pilsētām, kurās tūristi nav bieži viesi, taču pilsētas šarmu tajās var sajust divtik labi. Tāpat šajā valstī ir arī ievērības cienīgi nacionālie parki kā Plitvices ezera nacionālais parks un Krka nacionālais parks.

Cilvēkus vilina valstis, kurām ir tieša pieeja jūrai, un Horvātija ir no tām. Adrijas jūras piekraste tiek dēvēta par vienu no vietām, ar kuru horvāti patiesi lepojas. Pludmales tur ir gan klinšainas, gan patīkami smilšainas, tāpēc katram ūdens prieku baudītājam ir iespēja izvēlēties sev tīkamāko risinājumu. Plašāk par Horvātijas pludmalēm, lasi šeit.

Šis gads ir ļoti īpašs vienai no Horvātijas pilsētām – Starigradai (Stari Grad). Horvātijā šogad atzīmē 2400. gadadienu, kopš dibināta šī skaistā pilsēta, turklāt tā šogad tika nominēta arī kā viens no 10 labākajiem Eiropas galamērķiem. Gads vēl nav galā, vari pasteigties skatīt to pats savām acīm!

Plašāk par ceļojuma stāstiem un skaistām vietām šajā valstī, atradīsi "Horvātijas kolekcijā".