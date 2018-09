Šveices ceļvedis: kur pabūt, ja ceļa vēji aizveduši uz šo sapņaino vietu

Ja tavos ceļojuma plānos ietilpst Šveices apciemošana, sagatavojies kārtīgi, jo šajā valstī ik uz soļa būs nepieciešams baudīt lērumu skaistu un interesantu vietu!

Vilinošas ir gan Šveices mazpilsētas, gan arī tās apdzīvotās vietas, kuras var dižoties ar lielu apdzīvotību, piemēram, Berne. Tā ir viena no apdzīvotākajām Šveices pilsētām, tāpēc var lepoties ar ļoti bagātu kultūras dzīvi, nemaz nerunājot par fantastisko ainavu, ko rada sniegotās kalnu nogāzes, kas to ieskauj.

Tiem, kas apceļoši pilsētas un vēlas iegūt nedaudz asākas sajūtas, patiks dažādas izklaides, ko piedāvā kalnainākā valsts daļa, piemēram, brauciens ar funikulieri, uzšaušanās gaisā augstākajā Eiropas brīvdabas liftā vai pastaiga pa īpaši izveidotām takām. Protams, drosmi vajadzēs saņemt arī tiem, kas vēlas mērot garo gājēju tiltu. Lai arī šajās vietās dūša var saskriet papēžos, no šiem objektiem pārredzamas maģiskas ainavas.

Savukārt, ja pie sirds iet laiska atpūta pie dabas, vērts apmeklēt Šveices Zilo ezeru. Neparastās krāsās un kristāldzidrā ūdens dēļ, kas plūst no pazemes avotiem, tas ir viens no pazīstamākajiem kalnu ezeriem valstī. Daudzviet pat teikts, ka tā ir viena no vietām Eiropā, kas kaut reizi dzīvē jāredz ikvienam ceļotājam.

Iemeslu, lai apmeklētu šo valsti, netrūkst. Jāsāk pakot somas un jādodas tik ceļā! Turpinājumā piedāvājam vairākas idejas, lai ceļojums uz Šveici būtu neaizmirstams.