Apsekojumu Latvijas teritorijā ir paredzēts dalīt četros posmos – Dižjūra, Mazjūra, Bulduri – Mangaļi, Vecāķi – Ainaži. Vidējais kilometru skaits, ko ir paredzēts noiet vienā dienā, ir 22 kilometri.

Kurzemes reģiona piekrastes pārgājienu (apsekojumu) datumi:

Nida - Jūrmalciems 26km, 26.06. P

Jūrmalciems – Liepāja 24km, 27.06. O

Liepāja – Ziemupe 25 km, 28.06. T

Ziemupe – Pāvilosta 22 km, 29.06. C

Pāvilosta – Jūrkalne 20 km, 30.06. P

Jūrkalne – Užava 25 km, 01.07. S

Užava – Ventspils 20 km, 02.07. Sv

Ventspils – Oviši 22 km, 03.07. P

Oviši – Miķeļtornis 16 km, 04.07. O

Miķeļtornis - Sīkrags 20 km, 05.07. T

Sīkrags - Kolka 25 km, 20.07. C

Kolka – Ģipka 22 km, 21.07. P

Ģipka – Kaltene 20 km, 22.07. S

Kaltene – Mērsrags 23 km, 23.07. Sv

Mērsrags – Engure 20 km, 24.07. P

Engure – Ragaciems 24 km, 25.07. O

Ragaciems – Bulduri 25 km 26.07. T

Cik ilgā laikā plānots veikt vienas dienas apsekojumu?

Vienu maršruta posmu ir plānots veikt vienā darba dienā jeb 8 stundās.

Cikos sāksies gājieni?

Starts visās vietās sāksies pulksten 9.

Vai dalībai apsekojumā ir nepieciešams pieteikties iepriekš?

Nē, iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama.

Kur notiks pulcēšanās?

Pirmā posma starta vieta ir Latvijas - Lietuvas robeža, nākamie posmi sāksies iepriekšējās dienas finiša vietā. Precīzu vietu skatīt "Facebook" lapā.

Kur būs pieejama aktuālā informācija?

Maršruta Facebook lapā

Kā tiks risināta loģistika?

Katrs pats risina transporta jautājumus un organizē savu nakšņošanu.

Kam jābūt līdzi gājienā?

Ēdienam, dzērienam, piemērotam apģērbam, apaviem, labam garastāvoklim, noderēs nūjas, uzlādēts telefons, fotokamera.

Vai pasākums ir maksas?

Nē, maršruta apsekošana ir bez maksas.

Vai tas būs grūti?

Katram pašam ir jāizvērtē sava fiziskā sagatavotība.

Vai varēs iet vairākus posmus?

Jā, posmu skaits nav ierobežots.

Vai gājiena laikā tiks sniegta informācija?

Šī nebūs gidēta ekskursija, tomēr atsevišķa informācija tiks sniegta.

Kad tiks ieti Igaunijas posmi?

Informācija par tiem sekos maršruta Facebook lapā

Projekts "Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā" (Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia) tiek īstenots Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda īstenošanas gaitā. Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka kopējais maršruta garums būs ap 1100 km un tas iekļausies Eiropas garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9.