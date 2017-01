Aicina piedalīties vērienīgā Latvijas iepazīšanas pārgājienu ciklā

Foto: Valgundes pagastu iepazīstot, no projekta arhīva

Iepazīstot Jelgavas novada Valgundes pagasta kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, aktīva dzīvesveida piekritējiem tiek organizēts "Pārgājienu cikls – iepazīsti, izzini un sajūti Latviju 2017", kura laikā, sākot ar 2017. gada janvāri, plānots organizēt pārgājienus, dodoties iepazīt katru no Latvijas pagastiem, apmeklējot to interesantākās vietas un cilvēkus, informē Jurita Mikoviča, pārgājienu organizatore.

Vietas, ar ko lepojas katrs no Latvijas pagastiem. Kāds no tiem var lepoties ar izcilu kultūrvēsturisko mantojumu, cits – ar dabas krāšņumu, vēl kāds – ar cilvēkiem un lietām, kas tajos mīt, ir. Projekta idejas autori cer, ka jau 2018. gada nogalē, kad Latvija svinēs savu 100 gadu dzimšanas dienu, daļa Latvijas iedzīvotāju varēs teikt – jā, es mīlu, jūtu un, pats galvenais, pazīstu savu dzimteni – katru no 497 pagastiem.

Aizvadītajā svētdienā, pirmajā no posmiem pārgājiena cikla ietvaros, aktīva dzīvesveida entuziasti devās iepazīt Valgundes pagastu – apmeklētas Ziemassvētku kauju piemiņas vietas, Latviešu Strēlnieku kapi (Antiņu kapi), kur guldīti 1240 Ziemassvētku kaujās kritušie strēlnieki, ierakumi un zemnīcas, kā arī Ložmetējkalns un tā skatu tornis.

Kā radusies ideja par pārgājienu ciklu, iepazīstot katru Latvijas pagastu? Pēc jauniem iespaidiem, vietām un lietām cilvēki traucas tālu prom, pilnvērtīgi nenovērtējot to dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma bagātību, kas sastopams tepat – Latvijā. Kaimiņos. Aiz mājas. Pāri upei, ezeram. Mums blakus. Tāpēc aktīva dzīvesveida un dažādu pārgājienu entuziasti, aicina pievienoties visos vai atsevišķos pārgājienu posmos – kopīgiem spēkiem, iesaistot ikvienu aktīvā dzīvesveida piekritēju, kurš vēlas uzņemties arī atsevišķu posmu gida – koordinatora pienākumus, tiks izstrādāti maršruti, balstoties uz ieteikto vai sevis izmeklēto. Katrā no pagastiem tiks apmeklētas tās vietas, kas ir īpašas katrā, piemēram, lielākais akmens, dzestrākais svētavots vai diženākā baznīca.

Foto: Valgundes pagastu iepazīstot, no projekta arhīva

Iezīmējot arvien jaunu maršrutu, uzrunāti tiks arī cilvēki, kas nāk no konkrētajām vietām, iespējams, viņi būs tie, kas vēlēsies uzņemties konkrētā pārgājiena gida lomu un iepazīstinās ar savu dzimto pusi (novadu, pagastu, ciemu). Iniciatori uzsver: "Ļausimies dabas burvībai, sajūtot un izgaršojot tās spēku – teiksim paldies jūras plašumam, ceļu līkločiem, smelsimies mieru meža pasaulē un izzināsim Latvijas izcilākās vietas katrā no tās 497 pagastiem".

Dalībnieks ikvienā pārgājiena posmā var būt ikviens aktīva dzīvesveida piekritējs, ceļotājs, izzināt` un sajust` mīlošs un nedaudz azartisks cilvēks. Cilvēks, kurš nebaidās no noberztiem papēžiem, odu kodumiem, spēj sildīt sirdi un kājas pašu iekurtā ugunskurā, ir sajūsmā par siermaizēm, kas notiesātas meža vidū, dzerot līdzpaņemto tēju no termosa. Cilvēks, kurš gūst gandarījumu arī tad, ja vēl 10 kilometri jānoiet, kaut šķiet, nav spēka.

Pārgājienu posmu sākumi – vietas un laiki taps zināmi neilgi pirms to sākuma. Pārgājiena ietvaros lielākoties pārvietošanās notiks ar kājām un velosipēdu (vasaras sezonā), taču neatņemams pārvietošanās līdzeklis būs arī sabiedriskais transports (lai nokļūtu uz attālākajiem Latvijas novadiem un pagastiem).

Ikviens, kurš vēlas mesties vērtīgajā Latvijas izzināšanas avantūrā, var iniciatīvai sekot "Facebook" lapā Pārgājienu cikls - iepazīsti, izzini un sajūti Latviju 2017 vai rakstot, zvanot – mikovicajurita@gmail.com, 26233948.