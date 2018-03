Aicina uz laivu braucieniem Ķekavā

Kad diena kļuvusi tikpat gara kā nakts un stiepjas garumā vēl, kad marta beigās kārtējo reizi pulkstenis pagriezts stundu uz priekšu, bet Ķekavas parkā iesvilpjas pirmais strazds, skaidrs, ka pavasaris ir klāt, stāsta Ķekavas novada tūrisma organizatore Diāna Spertāle. Tūrisma koordinācijas centram(TKC) tas iezīmējot jaunās tūrisma sezonas sākumu un līdz ar to arī pavasara laivu braucieni –ekspedīcijas. Tā jau kļuvusi par tradīciju Ķekavā.

Ikreiz šajos braucienos kāds dodoties pirmoreiz, un nekad neesot bijis tā, ka debitants būtu nožēlojis savu iedrošināšanos, saka Spertāle. Gluži pretēji – parasti viņi dodoties laivu braucienos atkal un atkal.

Aprīlī laivu braucieni-ekspedīcijas, ko Ķekavas novada tūrisma koordinācijas centrs rīko sadarbībā ar laivu operatoru "Jeņču laivas" un Baldones novada domi, šopavasar iecerēti veseli trīs. Un proti.

7. aprīlī – pirmais brauciens pa Ķekaviņu. Maršruts: Jeņči – Mini zoo "Ķekaviņas Līči".

Otrais brauciens – 14. aprīlī pa Misu maršrutā Zvirgzde–A7 šoseja.

Trešoreiz laivās varēs kāpt 22. aprīlī, un atkal doties izbraucienā pa Misu, pa maršrutu A7 šoseja–Plakanciems.

Braucienos var piedalīties arī ar savām laivām. Vēlams saģērbties silti un vilkt ūdensnecaurlaidīgas drēbes, jo aprīlis ir gana niķīgs mēnesis, un izbrauciena diena tikpat labi var būt gan silta, gan arī vēsa un lietaina vai pat sniegaina. Taču, ja būsiet paņēmuši līdzi kādu siltāku džemperi un noteikti arī lieku drēbju kārtu un cimdu pāri, kā arī kājās uzvilkuši gumijas zābakus, pat visnejaukākie laikapstākļi nekaitēs. Noteikti paņemiet līdzi dzeramo ūdeni, tēju vai kafiju termosā, maizītes un kādu našķi, jo enerģijai tas noderēs, mudina organizatori. Vēl var rasties jautājums par to, kā to visu pasargāt no mitruma. Laivu operators nodrošina ne vien laivu, bet arī airus, peldvesti un ūdensnecaurlaidīgu maisu, kur droši var uzglabāt visu.

Katrā braucienā paredzēti pāris pārtraukumi, viens noteikti – ar ieturēšanos, bet nobeigumā – silta zupa. 7. aprīlī pēc brauciena ar laivu būs iespēja par akcijas cenu apmeklēt mini zoodārzu "Ķekaviņas līči" un sasveicināties ar vilku, briedi, lūsi, lāci, lapsu, dzeloņcūku, kā arī vēl 42 sugu dzīvniekiem, informē Spertāle. Divvietīgas laivas noma maksā 21 eiro, bet trīsvietīgas (paredzēta 2 pieaugušajiem un 1 bērnam) – 23 eiro. Var iznomāt arī divvietīgus kajakus, to nomas cena ir 25 eiro. Šogad pirmoreiz iespējams nopirkt abonementu uz visiem trim laivu braucieniem.

Organizēts arī transports uz maršruta sākumu un no galapunkta atpakaļ – 2 eiro katrai personai. Transports dosies ceļā no Ķekavas novada TKC, Rīgas ielā 26, pulksten 9. Pieteikumi jāsūta uz epastu: turisms@kekava.lv, tajā norādot laivas veidu (vietu skaitu), dalībnieka vārdu un uzvārdu, bērnu vecumu un kontakttālruni. Papildu informācija pa tālruni 27017333.