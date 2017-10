Aktīva atpūta svaigā gaisā: skriešanas un nūjošanas vietas Jūrmalā

Rudens krāšņumu vislabāk var sajust, izvēloties aktivitātes svaigā gaisa, kas vienlaikus ļauj saglabāt enerģiju, možu prātu un labu fizisko formu. Piejūras priežu mežu takas un mazās ieliņas ir ideāli piemērotas skriešanai, nūjošanai vai garākām pastaigām. Jūrmalas tūrisma informācijas centrs ir apkopojis piecas vietējo iedzīvotāju iecienītākās skriešanas un nūjošanas vietas.

Skriešanas entuziastiem ir iespēja izvēlēties piemērotāko segumu – meža celiņš, pludmale vai asfalts. Dažādu vietu izvēle padarīs gan skriešanu, gan nūjošanu interesantāku. Jūrmalā līdz pat gada beigām turpinās bezmaksas nūjošanas nodarbības profesionāla trenera vadībā, kurās ir iespējams apgūt pareizas nūjošanas pamatus.

Pludmale no Lielupes līdz Jaunķemeriem

Jūrmalas 24 kilometrus garā pludmale ir lieliska izvēle jebkuram aktīvam sportotājam. Majoru pludmalē ir uzstādītas ielu vingrošanas konstrukcijas, kas sniedz iespēju dažādot treniņu ar spēka elementiem. Mierīgākām pastaigām piemērota izgaismota pludmales taka no Turaidas ielas Dzintaros līdz Ērgļu ielai Majoros.

Pilsētas mazās ieliņas

Foto: LETA

Jūrmalas pilsētas rudenīgo un vēsturisko ainavu ar unikālo koka arhitektūru var vērot, izvēloties pastaigu vai skrējienu kūrortpilsētā. Skriešanai īpaši iecienītas ir Jūras iela, Dzintaru un Bulduru prospekta trotuāri. Tāpat labi noderēs arī mazās un klusās ieliņas Asaros, Mellužos vai Vaivaros. Tomēr jāatgādina, ka, tā kā rudenī saule riet jau agri, nedrīkst aizmirst par atstarotājiem un atstarojošiem elementiem apģērbā.

Foto: Publiciātes foto

Arī Dzintaru mežaparks ir aktīvistu iecienīts, jo parkā pieejami celiņi skrituļslidotājiem, skeitparks un strītbola laukumi.

Foto: Publicitātes foto

Parks būs piemērots arī rudens vēlajiem vakariem, kad iededzies pilsētas apgaismojums.

Veselības taka Kauguros, celiņš velobraucējiem un skrituļslidotājiem

Foto: Publicitātes foto

Kauguros atrodas arī viena no iecienītākajām pastaigu un skriešanas vietām – Veselības taka, kas sākas 300 metrus no Talsu šosejas un Celtnieku ielas krustojuma Jaunķemeru virzienā. Veselības takas garums ir divi kilometri. Takas malā ir izvietoti stendi, kur parādīti vingrojumi, ko ieteicams izpildīt svaigā gaisā. Kauguru pludmalē (netālu no glābšanas stacijas) uzstādītas arī vingrošanai paredzētas ierīces.

Tāpat īpaši iecienīts vietējo vidū ir velobraucēju un skrituļslidotāju celiņš, kas ved no Talsu šosejas Kauguros līdz Ķemeru pagriezienam. Šeit bieži sastopami arī nūjotāji.

Stadions "Sloka"

Jūrmalas pilsētas stadions "Sloka" sportotgribētājiem pieejams no pulksten 9 līdz 21. Aktuālāko informāciju par stadiona noslodzes grafiku var apskatīt mājaslapā jssc.jurmala.lv sadaļā Stadions "Sloka"/Vieglatlētikas sektoru noslodze. Stadionā pieejami arī āra trenažieri.

Purva taka Ķemeros

Neierasta un vienlaikus aizraujoša skriešanas vieta ir Lielā Ķemeru tīreļa laipa, kas brīvdienu skrējējus apburs ar savu īpašo noskaņu. Takas lielā apļa garums ir 3,4 kilometri, mazā apļa garums – 1,4 km. Rudenī skrējējiem gan jābūt uzmanīgiem, jo laipa, klāta rudens lapām, var būt slidena. Vairāk par dabas takām Jūrmalā lasiet šeit.

Foto: Publicitātes foto

Labs āra aktivitāšu maršruts būs arī Ķemeru sanatorijas parks ar košajiem kokiem, kas spoguļojas Vēršupītē.

Pirms āra aktivitātēm gan jāizvēlas laikapstākļiem piemērots apģērbs, jo Latvijas rudens, kā zināms, var būt ļoti mainīgs un mānīgs. Apģērbam jābūt tādam, lai varētu brīvi kustēties un nebūtu ne auksti, ne karsti. Sportojot diennakts tumšajā laikā, nodrošinieties ar atstarotāju, lai tumsā būtu saredzams.

Foto: Publicitātes foto.

Rehabilitācijas centra "Jaunķemeri" fizioterapeite Anete Zālīte aicina izvēlēties savai fiziskajai sagatavotībai piemērotāko āra aktivitāti, kas sniegs nepieciešamo enerģijas lādiņu, kā arī sagādās prieku. "Disciplinējiet sevi un nākamās dienas aktivitātes ieplānojiet savlaicīgi, iepriekšējā dienā. Tādējādi būs vieglāk šīs aktivitātes realizēt. Tāpat vienmēr ieklausieties savā pašsajūtā. Ja ar skriešanu esat uz jūs, rudens periodā labāk rekomendēju nūjošanu, kas piemērota dažādām vecuma grupām. Nūjošanas laikā tiek nodarbināti ap 90% cilvēka muskuļu, tā ir īpaši noderīga sirds un asinsvadu, elpošanas sistēmu profilaksei, kā arī veicina liekā svara zudumu. Arī pastaiga ir ideāli piemērota, vitalizējoša aktivitāte rudens periodā. Varētu šķist, ka pastaigas nenodrošina pilnvērtīgu fizisku slodzi, tomēr tā nav, jo organisms slodze iešanas laikā ir ekvivalenta mērenai braukšanai ar velosipēdu. Svarīgi gan izvēlēties sev atbilstošu tempu. Tam jābūt tādam, lai iešanas laikā kļūtu silta mugura, tomēr neparādītos pārslodzes simptomi – aizdusa, galvas reibonis. Jebkuru no minētajām aktivitātēm vajadzētu veikt mērenā intensitātē vismaz 30 minūtes piecas reizes nedēļā," uzver Zālīte.

Rudenī Jūrmalā notiek arī bezmaksas nodarbības profesionālu treneru vadībā – nūjošana jūras krastā, skrituļslidošanas un ciguna nodarbības Majoru sporta laukumā, "Groove" deju nodarbības deju studijā. Sportiskas aktivitātes labsajūtas rudenim Jūrmalā apkopotas sadaļā "Aktīvajiem".