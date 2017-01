Ozols pauda viedokli, ka laba pieeja būtu rast plašāku pielietojumu LIAA jau izmantotajai starptautiskai saprotamai domai "Magnetic Latvia". Ozols norādīja, ka labā prakse būtu nepieļaut tēla veidošanai atvēlēto līdzekļu tērēšanu pretrunīgām darbībām. Amatpersona norādīja, ka Latvija pēdējos gadus ir uz laba ceļa, lai gan ir bijušas kļūdas.

Ozols uzsvēra, ka saukļi nestrādā. Kā piemēru viņš minēja saukli "Zeme, kas dzied", jo tas nerada pārliecību par vēstījuma precizitāti. Viņš norādīja, ka, skaidrojot šo saukli ārvalstu pārstāvjiem, nākas paust, ka Dziesmu svētki ir pasākums reizi piecos gados, kuru ierobežoto vietu skaita dēļ gan īsti apmeklēt nevar. Līdz ar to it kā tiek reklamēts stāsts, kas nav domāts ārvalstu iedzīvotājiem, bet gan mums pašiem, skaidroja LIAA vadītājs.

Tāpat pretrunas veidojas ar saukļiem "Best enjoy slowly" (tulkots arī kā "Nesteidzīga atpūta Latvijā") un "Live Riga", jo pirmais no saukļiem var radīt negatīvu priekšstatu, ka dibināt uzņēmumu vai arī saņemt būvatļauju prasa pārāk ilgu laiku.

Ārlietu komisijas sēdē par Latvijas tēla veidošanu savu skatījumu sniedza arī Latvijas Institūta (LI) vadītāja Aiva Rozenberga, kura arī pauda atbalstu idejai par "Magnetic Latvia" pieeju.

Viņa dalījās ar vairākām idejām, kā arī informēja arī par tehniskiem jautājumiem, ka LI rīcībā šogad būs 295 800 eiro, no kuriem pamatnodrošinājums būs 114 800 eiro, savukārt 181 000 eiro būs atvēlēti saistībā ar Latvijas simtgades pasākumu organizēšanu. Ņemot vērā LI ierobežotos līdzekļus, institūcija turpinās līdzšinējo pieeju, kad "trīskārtīgi ir apgrozīts katrs cents, svētīts un likts lietā", skaidroja Rozenberga.

Rozenberga informēja deputātus, ka šogad LI strādās seši darbinieki, jo, gatavojoties simtgades svinībām, institūtā papildus darbā pieņemti divi darbinieki. No minētā 181 000 eiro 34 000 eiro būs atvēlēti šo divu darbiniekiem atalgošanai.

Gan LI vadītāja, gan Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš (V) vērsa uzmanību, ka drīzāk nelietotu jēdzienu "Latvijas tēla veidošana", bet gan labāk izmantotu vārdus "ārējā un stratēģiskā komunikācija".

Atgādinām, ka "Familybreakfinder" un britu laikraksts "The Telegraph" pērnā gada nogalē Latvijas saukli "Best enjoy slowly" atzina par vienu no labākajiem pasaulē. Vairāk lasiet šeit.