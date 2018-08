Atstāj auto mājās un izstaigā Kaugurus: kājāmgājēju maršruts pa Jūrmalas 'tālo galu'

Kauguri, Kaugurciems, apdzīvotākā vieta kūrortpilsētā, Kurzemes lielā osta, kuras vairs nav, – tie ir tikai daži vārdi, kas raksturo Jūrmalas "tālo galu", kas jau vairākus gadus septembra sākumā svin lustīgus svētkus, var lepoties ar skaistu pludmali, interesantiem apskates objektiem un, ja tā var teikt, Jūrmalas "vēderu" jeb pašlaik tik pārbagāto tirgu. Īstā vieta, kurp doties nosvinēt vasaras noslēgumu.

Šī maršruta pirmais punkts ir vecā Slokas dzelzceļa stacija – vienīgā vēsturiskajā Rīgas–Tukuma līnijā, kas ar nelielām pārbūvēm saglabājusies un darbojas jau gandrīz 150 gadus, ar viegli rotaļīgām, kūrortam raksturīgām arhitektūras iezīmēm, bet neparastā, rozīgi violetā nokrāsā. Izkāpjot no vilciena, šeit paveras neparasts skats – mazdārziņu, industriālas ainavas un pilsētas elementu savienojums.

Tomēr mūsu pastaigas maršruts ved uz otru – jūras – pusi. Tāpēc no Slokas stacijas jādodas pa ģerāniju rotāto Raiņa ielu Kauguru virzienā, bet Lūšu ielā var nogriezties pa kreisi uz Skolas ielu, kur parkā apskatāma piemiņas vieta padomju terora upuriem, bet blakus pamatskolai ir moderns stadions, kur notiek sacensības un futbola mači.

Dodoties tālāk pa Skolas ielu, bez īpaši iezīmētas robežas šķērsošanas jau pēc dažiem simtiem metru nokļūsiet Kauguros. Tā ir mierīgās Jūrmalas rosīgākā un arī apdzīvotākā daļa – citāda nekā ierasti atpūtnieku apmeklētie Majori vai Dzintari, iespējams, skarbāka, bet ar saviem apskates un atpūtas objektiem, pērlēm, kuras tikai jāprot saskatīt.

Daudziem būs pārsteigums, ka Kauguri nebūt nav tapuši padomju laikos, kā tas varētu šķist, līkumojot pa daudzstāvu māju pagalmiem. Šī ir daudz senāka vieta ar "aristokrātisku izcelsmi". Radusies hercoga Jēkaba laikā, kad te bijusi viena no lielākajām Kurzemes ostām, kuras ambīcijas paģērēja pat konkurēt ar Rīgu, kurā hercoga kuģiem tolaik lika maksāt lielas nodevas. Tā nu saimnieciskais valdnieks lika izveidot pats savu ostu, ko plānoja ar kanālu savienot ar Lielupi un tā kļūt neatkarīgs no rīdziniekiem. Vērienīgie plāni gan neizdevās. Vēlākos gados te pie jūras atpūsties braukuši Kurzemes muižnieki, tādēļ var teikt, ka Jūrmala kā kūrorts veidojusies tieši Kauguros, teikts "Another Travel Guide Jūrmala". 20. gadsimta vidū, kad Jūrmalas vasarnīcās ierīkoja nometnes un atpūtas vietas darbaļaudīm un viņu bērniem, vecajiem pilsētas iedzīvotājiem nācās izvākties. Daļa no viņiem apmetās netālu no agrākās dzīvesvietas, jaunajos daudzstāvu māju masīvos Kauguros.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Ja brīvdienās līdzi paņemti arī mazie ceļotāji, vērts piestāt Zīmuļu rotaļu parkā. Šo vietu nevar nepamanīt – kā jau rāda nosaukums, bērniem domātās konstrukcijas tiešām veidotas kā milzu krāsainie zīmuļi. Simboliska atpūta vasaras noslēgumam un skolas sākumam, vai ne?

Kad jaunā paaudze izspēlējusies, jāturpina iet pa Skolas ielu. Labajā pusē pie krustojuma ar Nometņu ielu atradīsiet Kauguru tirgu. Šurp ik dienu brauc kā jūrmalnieki, tā ļaudis no attālākām vietām, jo lauku labumu, meža velšu un gardu augļu te nudien netrūkst. Var nopirkt arī gardas zivis, kas šurp atgādātas no tuvējiem zvejniekciemiem, bet apģērbu tirgotāju labirintos noskatīt kādu "štātīti". Savukārt, ja kārojas kā smalkāka uz kārā zoba, paejoties pa Nometņu ielu, nonāksiet "Līgo bazārā", kur pirms dažiem gadiem izvietotas delikatešu tirgotavas.

Foto: Publicitātes attēli

Kad laicīgās vēlmes apmierinātas, vajadzīgs arī kas dvēselei. Tamdēļ ieteiktu ieiet Kauguru kultūras namā, kas atrodas priežu ieskautā skvēriņā blakus "Līgo bazārs".. Tā foajē parasti skatāmas kādas izstādes. No 22. augusta – Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Tajās ieeja ir bez maksas. Šogad jau ceturto gadu Jūrmala septembra sākumu aicina svinēt Kauguros, kad kūrortpilsētā tiks svinēti tradicionālie Kauguru svētki. Ar vienīgo koncertu Latvijā Kauguru svētku vakarā uzstāsies šarmantā ukraiņu dziedātāja Jolka (Ёлка) kopā ar mūziķu kolektīvu. Pirms tam uz skatuves kāps jūrmalnieku iemīļotais dziedātājs Intars Busulis un "Abonementa orķestris", kurš Kauguros uzstāsies ar savu īpašo koncertprogrammu. Svētkos uzstāsies arī hiphopa apvienība "Olas". Rudens ieskaņas svētkos varēs izbaudīt arī ekstrēmu velošovu, humoristisku stand-up izrādi, kā arī būs daudzveidīgas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Svētku noslēgumā – krāšņa uguņošana. Ieeja visos pasākumiem bez maksas. Plašāka informācija šeit.

Šogad Kauguru svētki norisināsies uz Talsu šosejas – vienā no platākajām ielām Kauguros, kas atrodas tikai 10 minūšu gājiena attālumā no Zilā karoga pludmales. Savukārt Nometņu un Raiņa ielas krustojumam diagonāli pretējā pusē atrodas Jūrmalas jaunākā baznīca – modernā un iespaidīgā Kauguru Dieva Žēlsirdības Godam Romas Katoļu Baznīca. To ieskauj košs rožu dārzs, bet dievnamā regulāri notiek pasākumi, tostarp mises poļu valodā.

Foto: Shutterstock

Kauguru maršrutā parasti ap šo brīdi sāk uzmākties nepārvarams izsalkums. Vēderam nav jāliek gaidīt. Tepat netālu, Nometņu ielā, atrodas "Raušu fabrika", kur var iestiprināties ar tikko ceptiem pīrādziņiem un gardām kūciņām. Kauguri, kā zināms, ir visai daudznacionāls rajons, tādēļ te var atrast dažādu tautu kārumus – nesen Raiņa un Nometņu ielas krustojumā atklāta kebabnīca, bet pie "Rimi", pļaviņā, jau kādu laiku atrodas "Hačapurija", kur nobaudīt slaveno gruzīnu virtuves gardumu. Savukārt, ja kārojas kādas itāļu picas, var doties uz "Red Bus" vecajā tirdzniecības centrā Talsu šosejas malā, savukārt sulīgus burgerus nobaudīt "Burgerstudio" šosejas pretējā pusē.

Kad vēders pilns, dodieties izstaigāties pa priežu mežu līdz pludmalei.

Foto: Publicitātes foto

Iezīmēts veselīgas atpūtas maršruts sākas uzreiz aiz jau minētās burgernīcas. Ceļa malās redzami plakāti ar instrukcijām, kā pavingrot un izstaipīties. Jautrība, visiem šos padomus izmēģinot, garantēta. Tālāk gar jūras krastu dodieties līdz pat glābšanas stacijai un aiz tās pār kāpām atgriezieties pilsētā.

Foto: Shutterstock

Grūti pat iedomāties, bet 1919. gadā te notikuši filmas cienīgi notikumi. Brīvības cīņu laikā gluži vai kailām rokām, vien ar nažiem un dažām šautenēm, karstasinīgā Paula Zolta vadībā Kauguru kāpās latviešu zēni sakāvuši boļševiku krietni lielāko karaspēku. Šīm vēsturiskajām cīņām par godu Zolta vārdā nosauktajā ielā izveidota piemiņas vieta, kas šogad atjaunota un labiekārtota.

Foto: Publicitātes foto

Dienu, kas pavadīta tik aktīvi un veselīgi, var noslēgt arī nedaudz grēcīgi – ar kārtīgu karbonādes porciju turpat netālu esošajā krodziņā "Kūriņš" vai "Briedīškrogā". Pa Talsu šoseju kursē gan mikroautobusi, gan Talsu un Rojas satiksmes autobusi. Tie pēcāk noderēs, lai nokļūtu mājās.