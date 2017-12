Brīvdienu maršruts: 48 atpūtas, baudas un pārsteigumu stundas Jūrmalā

Ziemā Jūrmala it kā laižas miegā, kļūst sapņaini klusa un nemanāma. Tas ir tikai šķietami, bet, protams, jāzina, kur un ko meklēt, lai atpūta kūrortpilsētā tiešām sniegtu baudu. Piedāvājam divu dienu maršrutu, kas palīdzēs izgaiņāt rudens nomāktību un sasildīs sirdi pirms Ziemassvētkiem.

Dodieties uz Jūrmalu jau no rīta, lai pa Ragakāpas taku aizietu līdz jūrai. Spirgtais ziemas gaiss pamodinās, un pastaiga būs dienas iesākums, kas atšķirsies no ikdienas. Ieplānojiet pastaigai vismaz stundu. Tās laikā var apmeklēt arī Jūrmalas brīvdabas muzeju un apskatīt vecos kuģus, kā arī zvejnieku ekipējumu, kas tagad radis mieru priežu meža kāpās.

Pēc tam dodieties sasildīties uz Līvu akvaparku, kur var gan iztrakoties pa ūdens atrakcijām, gan relaksēties pirtīs un burbuļvannās.

Savukārt, ja publiski ūdens prieki nevilina, sestdiena tik un tā ir labākā pirts diena.

Turpat Lielupē ir Jahtu klubs, kurā ir arī pirts komplekss "Kapteiņa sēta" – vairākas mucveida pirtiņas un baļļa pašā Lielupes krastā, kur divatā vai mazā kompānijā varēsiet mierīgi atpūsties. Vairāk par šo vietu lasiet šeit.

Pirms tam var iepirkt tikko ceptus gardumus "Raušu fabrikā", ar ko iestiprināties pēc pirts baudīšanas. Vairāk šeit.

Tāpat interesants piedāvājums ir pirts ar žadelīta akmeņiem un īpašiem rituāliem Mellužos, priežu meža ielenkumā. Vairāk šeit.

Savukārt tie, kas vēlas īstu lutināšanu, var izvēlēties kādu no daudzajiem spa piedāvājumiem Jūrmalā – vairāk par tiem lasiet šeit.

Vakarā ieplānojiet atpūtu un baudu arī dvēselei. Tā kā Ziemassvētki jau tepat pie durvīm, šis ir īstais laiks, lai paši sev radītu svētku sajūtu. No 15. decembra līdz 7. janvārim atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē norisināsies krāšņs "Ziemassvētku festivāls" ar desmit muzikāli daudzveidīgiem koncertiem. Savukārt skaistajā, jūgendstilā celtajā Dubultu Ev. luteriskajā baznīcā šajā laikā paredzēti vairāki ērģeļmūzikas un Ziemassvētku noskaņu koncerti. Paši savu kultūras pasākumu plānu Jūrmalā varat izveidot šeit.

Atpūta vispatīkamākā ir tad, ja zini, ka no rīta nekur nebūs jāsteidzas. Tādēļ ieplānojiet šajās brīvdienās mazo, bet pavisam īstu ceļojumu. It kā Jūrmala ir tikai 25 kilometru attālumā no Rīgas, bet reizēm ir vērts ļaut sevi palutināt un atpūsties, lai izrautos no ikdienas un tikai svētdienas vakarā atgrieztos mājās. Izvēlieties kādu no daudzajām Jūrmalas viesnīcām (meklē šeit), kuras ziemas laikā piedāvā daudz izdevīgākas nakšņošanas cenas nekā vasarā, un palieciet pa nakti kūrortpilsētā.





No rīta viesnīcā ieturiet nesteidzīgas brokastis, bet pēc tam var doties lēnā pastaigā pa Jomas ielu, lai tā pa īstam justos kā priviliģēts tūrists. Ieejiet pilsētas muzejā, kur bez maksas apskatāmas mākslas izstādes – līdz 30. decembrim tur skatāma autoru grupas "Kokons" izstāde "Līdzsvars", bet bērnību atsauks atmiņā izstāde par kūrorta vēsturi un "Bērni kūrortā".

Savukārt Mākslas stacijā Dubulti skatāma izstāde "Plūstošā daba".

Pēc tam dodieties uz kādu no pilsētas mājīgajām kafejnīciņām, piemēram, "Madam Brios" jaunajā tirdzniecības centrā "Korso", kur atrodamas lieliskas kūkas un citi gardumiņi, "Lighthouse" Jomas ielā, kur mājīgā atmosfērā iemalkot kafiju, vai "Dukāts" Dubultos, kur par pieņemamām cenām ieturēt arī sātīgāku maltīti. Jūrmalas kafejnīcu un restorānu piedāvājumu atradīsiet šeit.

Ziemas dienas ir īsas, bet lieta, ko neizbaudījis, šogad nedrīkst aizbraukt no Jūrmalas, ir lielākais Latvijas Gaismas parks. Dzintaru mežaparka teritorija no 9. decembra pārvērtusies par pārsteigumiem bagātu gaismas pasauli, kur mirdz īpaši Ziemassvētku tematikai veidoti dekori no 85 tūkstošiem LED gaismiņu. Ieeja tajā ir bez maksas. Uzkāpiet izgaismotajā skatu tornī un palūkojieties uz pilsētu un jūru no augšas – tas būs lielisks noslēgums lieliskai nedēļas nogalei.

Materiāls tapis sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Tūrisma informācijas centru.