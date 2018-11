Brīvdienu maršruts: apskates vērtas vietas Auces apkārtnē

Mazā un šarmantā Auce atrodas pašos Latvijas dienvidos starp Zemgali un Kurzemi – Lietuvas pierobežā, gandrīz 100 kilometru attālumā no Rīgas. Šoreiz stāstīsim, ko apskatīt, viesojoties šīs Latvijas pilsētas apkārtnē.

Iepazīsti Auci

Auces mazpilsētas galvenais tūrisma piesaistes objekts ir Vecauces pils – celta no 1842. līdz 1845. gadam pēc Berlīnes arhitekta F.A.Štīlera projekta grāfiem Medemiem. Viena no pirmajām neogotikas stilā celtajām pilīm Latvijā, ko ieskauj 13 hektāru lielais parks ar koku un krūmu stādījumiem, dīķiem, atpūtas soliņiem un pastaigu takām. Starp abiem dīķiem saglabājusies skaista vecu liepu aleja. Pilī ir apskatāma plaša vēstures ekspozīcija, 19. gadsimtā valkāto tērpu rekonstrukcijas un izstādes. 30 metru augstais pils tornis tiek uzskatīts par lielisku skatu vietu, no kura paveras plaša un skaista apkārtnes panorāma.

Netālu no pils atrodas koku ielenktā Vecauces Evanģēliski luteriskā baznīca. Liekas, ka tā jau šeit atrodas daudzus gadsimtus, tomēr sākotnēji baznīca tika celta kā koka būve, taču pēc zibens spēriena nodega. Baznīca tika atkārtoti uzcelta 1744. gadā – nu jau citādāka. Vairāk par baznīcu uzzini te.

Runājot par pilsētas namiem, Auces novada pašvaldības ēka tika būvēta no Vecauces miestā izgatavotiem ķieģeļiem privātskolas vajadzībām, bet, gadiem ejot, šajā ēkā atradās pilsētas valde, Jelgavas apriņķa policijas iecirknis, LKP Auces rajona partijas komiteja, graudu noliktava, kā arī MPS "Vecauce" līdz par patstāvīgiem "iemītniekiem" šo vietu izvēlējās pilsētas dome.

Smiekli, sarunas, čalas... tā izklausās Aspazijas laukumā. Jāpiebilst gan, ka tas viss iztrūkst vienīgi ziemas periodā, bet vasarā, pavasarī un saulainās rudens dienās laukums tiek atdzīvināts un piepildīts ar dzīvību. No tirgus laukuma līdz jaukai un iemīļotai atpūtas vietai, kuru pilsētnieki iecienījuši ne tikai kā satikšanās punktu, bet arī kā vietu, kur labi un nesteidzīgi pavadīt laiku. Senāk šeit atradās tirgus laukums. No 1920. līdz 1940. gadam Aucē bija stingri iesakņojusies tradīcija, rīkot vismaz sešus gadatirgus gadā. Laukums bija bruģēts ar apaļiem laukakmeņiem. Gar laukuma malām namu apakšējos stāvos atradās veikali, krogi, tējnīcas.

Foto: Jānis Pikšens

Turpat blakus bērniem pieejams labiekārtots rotaļlaukums ar soliņiem un Saules pulkstenis – atveidots novada ģērbonī attēlotā pasta raga veidolā, tas saulainā laikā nosaka attiecīgo diennakts stundu.

Nonākot līdz pilsētas galvenajai Raiņa ielai, jau pa gabalu skatam pavīdēs Narbsa mājas sarkanbaltie fasādes elementi, kas kā ar magnētu velk pie sevis. Varbūt kā pārsteigums, bet patiesība, ka šeit darbojusies pamatskola. To visu papildina fakts, ka šeit mācījušās pazīstamas rakstnieces, piemēram, Irma Grebzde, dzejniece Veronika Strēlerte, kā arī literatūrzinātniece Ingrīda Sokolova. Savulaik darbojusies arī Cirkaļa tirdzniecības skola.

Tālāk ceļš ved pa Stacijas ielu līdz vietai, kur uz Vecauces muižas zemes tālajā 1873. gadā tika izbūvēta Jelgavas – Mažeiķu dzelzceļa līnija un jaunizveidotā dzelzceļa stacija nosaukta par Auci. Aktīvās atpūtas sekmēšanai pie Auces vidusskolas tiek īstenots projekts "Veloparks Auces pilsētā". Paredzēts, ka, izbūvējot velotrasi, parka teritorijā atradīsies arī universāla piedzīvojumu trase un skeitparks 15 000 kvadrātmeru platībā.

Otrpus ceļam – Mātera iela 13a – Auces vidusskolas sporta laukums un brīvdabas trenažieri. Ziemā laukums pārvēršas par slidotavu. Brīvdabas trenažieri pieejami apmeklētājiem visu diennakti, bet sporta laukums no pulksten 7 līdz 24.