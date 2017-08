Brīvdienu maršruts: avotu un peldēšanās tūre Baldonē

Brīvdienās sinoptiķi sola lielu karstumu, un karstā laikā ir jādzer daudz ūdens! Tādēļ Baldones novads aicina šo karstāko vasaras nedēļas nogali un atvaļinājumu laiku pavadīt, degustējot vietējos avotu ūdeņus Ceriņu parkā un mežos, kas ne tikai veldzēs, bet arī uzlabos veselību. Karstāko vasaras sestdienu pavadiet avotu tūrē, iesaka Irina Sietiņa, Baldones novada tūrisma organizatore.

Baldone, kas atrodas pavisam netālu no Rīgas, pazīstama, tieši pateicoties dziednieciskajiem resursiem – ārstnieciskajām dūņām un minerālūdens avotiem, kas Baldones teritorijā sekmējuši kūrorta ārstniecības iestāžu uzplaukumu. Vēsturiski Baldone bijusi gan lielākā sēravotu un klimatiskā kūrvieta Krievijas impērijā, gan Vissavienības nozīmes kūrorts. Tomēr mūsdienās to atpazīst arī pēc atraktīvā ūdens tramplīna, Riekstu kalna un citām skaistām un interesantām vietām.

Foto: Irina Sietiņa

Lai gan ārstniecisko dūņu ieguves vietas Baldonē nav pieejamas plašākai apskatei, Ceriņu parkā pie Ķekavas upītes, kur čalo Baldones sēravots "Ķirzaciņa", iespējams nogaršot sērūdeni, kura brīnumainās spējas dziedēt slimības uz Baldoni gadsimtu gaitā atvedušas neskaitāmus atpūtniekus.

Ceriņu parks

Foto: Irina Sietiņa

Unikāli ir Ķekaviņas upes krastos virszemē izplūstošie sēravoti. Ceriņu parkā pie upes atrodas Baldones sēravots "Ķirzaciņa", ''Māra'' un "Vāverīte''.

Foto: Irina Sietiņa

Šiem avotiem izveidota arī ērta piekļuve un skulptūras, kas padara tos ne vien noderīgus, bet arī interesantus apskatei.

Mežmalas avots pie Mercendarbes muižas

Foto: Irina Sietiņa



Šis avots ir maz pazīstams un vasarā grūti atrodams, jo ir aizaudzis ar papardēm, taču piedzīvojumu meklētājiem augstā zāle nebūs nekāds šķērslis, lai nodegustētu arī šo ūdeni.

Tā garša atšķiras no Ceriņu parkā atrodamā Baldones sēravota ūdens, iespējams, tādēļ, ka tas iztek mežmalā. Tam apkārt ir minerālu nogulsnes.

Šī ir ļoti interesanta vieta Mercendarbes muižas tuvumā, it sevišķi tāpēc, ka uz to ved vecais dzelzceļš, no kura pāri palicis vien uzbērums. Pa dzelzceļa uzbērumu izveidoto pārgājiena maršrutu ar apskates objektiem atradīsiet šeit.

Meža avots aiz Riekstukalna

Foto: Irina Sietiņa



Riekstukalns ziemā ir iecienīta slēpošanas vieta daudziem rīdziniekiem. Bet arī vasarā te var piestāt.

Foto: Irina Sietiņa

Labiekārtota vieta, kur avots iztek un veido ūdens tērcīti, kas aizplūst pa Baldones mežiem. Uz šo avotu ved brīnišķīgi meža celiņi, tādēļ iesakām līdz tam nokļūt, ejot vai braucot ar riteni!



Ja karstums jau kļuvis nepanesams, dodieties izpeldēties. Baldones apkārtnē vietu netrūkst – to var izdarīt, piemēram, Zālezerā, Pakuļezerā vai Kausezeros vai Lejas ezerā, kas atrodas Daugmales pagastā.

Visi trīs objekti ir apmeklējami vienas dienas laikā. Vairāk informācijas par tūrismu Baldones novadā: www.baldone.lv/turisms