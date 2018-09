Brīvdienu maršruts: idejas skaistai nedēļas nogalei Ērgļu pusē

Vai brīvdienu plānos ietilpst Vidzemes apceļošana? Ja tā, tad vērts apdomāt mazo ceļojumu pa Ērgļu pusi, kurā iespējams gan pabūt pie dabas, gan gremdēties atmiņas, gan arī izbaudīt atraktīvas aktivitātes. Kopā ar Ērgļu novada pašvaldības informācijas speciālistiem piedāvājam dažādas idejas skaistai atpūtai šajā pusē.

Ērgļu centrs

Iebraucot Ērgļu novadā no Rīgas puses, acij paveras tīkams skats uz līkumaini asfaltēto ceļu, kas vijas caur pakalniem un nopļautajiem laukiem un aicināt aicina doties tālākajos piedzīvojumos.

Novietojot transportlīdzekli Ērgļu centra stāvlaukumā, pastaiga var sākties. Kur tagad novada domes ēka, līdz 1944. gadam atradās 1864. gadā celtā Ērgļu luterāņu baznīca.

Ar strūklaku, skaisto skatu pār dambi priecē Ogres upes ieleja. Upes kreisajā krastā slejas teiksmām apvītais, vēsturiskais Skanstes pilskalns.

Pārejot gājēju tiltu, atrodas senatnīgie Vecie jeb Blaumaņa kapi, kuros atdusas novada dižgari – rakstnieks Rūdolfs Blaumanis, dzejnieks Jānis Grots, mūziķu Jurjānu dzimta, kā arī daudzi dažādu laiku vēstures liecinieki.

Foto: Publicitātes attēli

Pa Blaumaņa ielu gājiens var turpināties uz galveno pagasta maģistrāli – Rīgas ielu, lai krustojumā tālāk dotos pa Parka ielu. Un tad klāt Livonijas laiku liecinieks – vecais pilskalns, kurš rakstos minēts jau 1341. gadā. Pils celtniecību uzsāka bruņinieki Tīzenhauzeni un pabeidza to 1397. gadā. Vēstures notikumu līkločos no varenās pils gan palikušas vairs tikai drupas, bet parka teritoriju var izstaigāt pa lielākām un mazākām taciņām, baudot dižo koku burvību, kā arī priecājoties par ainavām, kas paveras no pilskalna.

Pa šūpojošo gājēju tiltiņu pārejot Ogres upi, skatam paveras 1996. gadā celtā estrāde. Kad pārvarēts stāvais kāpiens uz augšu, atpakaļ skatoties, var vērot staltu koku ieskauto Ogres ieleju.

Un tad mazs pārgājiens pa Zaļo ielu, kur, piektdienās un sestdienās esot Ērgļos, vērts iegriezties "Našķotavā", lai palutinātu garšas kārpiņas ar pīrādziņiem, smalkmaizītēm un citiem našķīšiem. Ikdienā smalkmaizītes un ātras pusdienas piedāvā konditoreja "Kore".

Visu var sākt no jauna un nekas nav neiespējams, nokļūstot Ērgļu stacijā. Stacija kā vieta, kur satiekas mirkļi, stacija kā radoša telpa. "Zeme", "Gaiss", "Uguns", "Ūdens" – tie ir maršruti, ko piedāvā dabas pētnieks Māris Olte, aicinot aizraujošu piedzīvojumu pilnā ceļojumā. Tālrunis: + 371 29482824.