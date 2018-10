Brīvdienu maršruts: interesantas apskates vietas Aizkrauklē

Lūk, viena no jaunākajām Latvijas pilsētām – Aizkraukle, kuras nami un ielas tapuši reizē ar Pļaviņu HES būvniecības sākumu. No celtnieku ciemata, ko padomju gados dēvēja par Stučku, tā ir pārtapusi par skaistu pilsētu, kas gaida ciemiņus. Ko tad tur apskatīt? "Tūrisma Gids", konsultējoties ar Aizkraukles tūrisma punktu, piedāvā interesantas laika pavadīšanas iespējas šajā pusē.

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs 'Kalna Ziedi'

Foto: Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

Savulaik šī viensēta piederējusi kalējam Jēkabam Danenfeldam un pēcāk viņa dzimtas mantiniekiem, kuri šo īpašumu jau vairāk nekā pirms 25 gadiem atdāvināja Aizkraukles pašvaldībai muzeja ierīkošanai. Kopš tā laika muzeja sētu ir papildinājušas trīs ēkas: krātuve, izstāžu zāle un atklātā krātuve, celtas attiecīgi 1994., 2000. un 2014. gadā.

Muzeju no vienas puses ieskauj ābeļdārzs ar viduslaiku riņķa krustiem un kapiteļiem, no otras –Zvaigžņu grava un Kalna Ziedu pilskalns. Pavisam netālu Daugavas krastā atrodas svētozola piemiņas vieta, savukārt paša kulta ozola stumbrs, kas pārcietis postījumus, novietots muzeja teritorijā.

Foto: Aizkraukles vēstures un mākslas muzejs

No 4. oktobra muzeja izstāžu namā skatāma izstāde no muzeja krājuma "Aizkraukles novads 100 gados". Izstādes moto – no kara izpostītas viensētas līdz pilsētai. Izstādē apskatāmi arī ieroči no Pirmā un Otrā pasaules kara, unikāli materiāli, kas ataino lauksaimniecību un sadzīvi starpkaru posmā, Sibīrijā uz bērza tāss rakstītas vēstules, sens motorollers un daudz citu eksponātu.