Brīvdienu maršruts: ko apskatīt patīkami klusajā Raunā un tās apkārtnē

Rauna – maza, skaista vieta Vidzemes centrā. Atrodoties starp lielākajām Vidzemes pilsētām – Smilteni, Cēsīm, Valmieru – tā izceļas ar patīkamu klusumu, kas aicina izbaudīt un atpūsties no pilsētu ikdienas rutīnas. Pateicoties Raunas reljefam, dabas objektiem, arhitektūras un vēstures pieminekļiem neviens tūrists nepaliks vienaldzīgs. Raunas pagātne un skaistās dabas ainas ir pietiekami liela bagātība, lai tūristi vēlētos atgriezties ne vienu reizi vien. Bet ko tur apskatīt? Ieteikumus vaicājām Raunas novada tūrisma informācijas centram.

Raunas vēsturiskais centrs



Galvenās un lielākās Raunas celtnes šajā apdzīvotajā vietā tika celtas ap 1262. gadu – pils un Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca. Taču jāpiemin, ka šī vieta tika apdzīvota stipri agrāk. Jau laika posmā pirms mūsu ēras, ap sesto gadsimtu p.m.ē., šeit, precīzāk, Tanīsa kalnā, bija apmetušās Baltijas Somu ciltis.

Foto: Dace Spalviņa

Pils, iespaidīgā izmēra būve, kura slejas pāri Raunas ainavai, celta 1262. gadā. Tās augstums pārsniedzis pat piecstāvu māju. Tā bija viena no trim Bīskapu rezidencēm. Savā starpā bija saistītas Kokneses, Limbažu un Raunas pilis. Raunas pili ik gadu apdzīvoja no Miķeļiem līdz Sveču dienai. Visā pils pastāvēšanas vēsturē tā mainīja savus īpašniekus deviņas reizes. Pēdējie, kas pili apdzīvoja, bija zviedri.

Šobrīd ir palikušas vien pilsdrupas, kurās ir ierīkots skatu tornis. No tā veras patiesi skaists skats uz mierīgā novada centru. Īpaši jāizceļ saulrieta laiks, kad ne tikai no pils skatutorņa paveras burvīga aina, bet arī no stāvās nogāzes, kas kādreiz kalpoja kā aizsargrāvis pret pils ienaidniekiem, un ko vietējie iedzīvotāji nodēvējuši par "Debess maliņu". Pils teritorijā apskatāmi arī arheoloģiskajos izrakumos atsegtie fragmenti no citām pils ēkām un iekšpagalma bruģējuma.

Foto: Justīna Buliņa

Raunas evanģēliski luteriskās baznīcas fasādē joprojām apskatāmi divi Livonijas laika ciļņi, kas ir unikāli 14. – 15. gadsimta Latvijas mākslas pieminekļi. 19. gadsimta sākumā baznīcai tika uzcelta piebūve, līdz ar to mainījās baznīcas ieejas atrašanās vieta. Šobrīd baznīca ir plaša un skaista.

Dodoties baznīcā, iepretim paveras skaista altārglezna, kas ir Drēzdenes mākslinieka Junkera darbs ar nosaukumu "Golgāta" – pie Jēzus Kristus sēro māte Marija un māceklis Janis. Kā arī fonā manāmas logu vitrāžas, kuru autore ir Dace Kalniņa un tās uzstādītas 1993. gada Ziemassvētkos. Baznīcas griestus rotā auseklīšu raksti.