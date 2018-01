Brīvdienu maršruts: ziemas prieki vien pusstundas brauciena attālumā no Rīgas – Baldonē

Baldones novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Viduslatvijas zemienes Upmales paugurlīdzenumā, teikts dažādos oficiālos avotos. Patiesībā svarīgākais, kas jāzina par tās atrašanās vietu ir, ka no Rīgas līdz Baldonei var nokļūt pusstundas laikā, un nokļūt vietā, kur baudīt ziemas priekus.

Mūsdienās Baldone pazīstama ar saviem dziednieciskajiem dabas resursiem, plašu aktīvās atpūtas un izziņas tūrisma piedāvājumu. Un tieši ziema ir vislabākais gadalaiks, kad iespējams izbaudīt Baldones šarmu visplašāk, uzskata Baldones tūrisma organizatore Sandra Puncule.

Kāpēc Baldone ir pievilcīga ziemā? Jo šajā gada laikā Baldonē iespējams izbaudīt aktīvās atpūtas piedāvātās iespējas, apvienojot ar izziņas un dabas tūrismu. Piemēram, Baldone ir unikāla ar to, ka to ieskauj mežs. Baldones novads var lepoties ar savām milzīgajām mežu platībām. Cilvēki labprāt pastaigājas pa mežu, izbaudot svaigo gaisu, vasarā ogojot, rudenī sēņojot, pavasarī un ziemā sportojot vai vienkārši baudot dabas krāšņumu. Visgleznainākās meža ainavas ir tieši ziemā, kad mūžam zaļās egles ir ievītas baltajā ziemas villainē.

Foto: Kazas laukos arhīvs

Baldones gleznainajos mežos atrodas mākslinieku Ritas Prančas un Andreja Bovtoviča mājas "Lauki". Zīmola "Kazas Laukos" īpašniece Rita Pranča savās mājās vada ziepju vārīšanas un kosmētikas gatavošanas meistarklases. Mākslinieku mājās iespējams pašam gatavot aromātiskas ziepes no kazas piena un citām dabai draudzīgām izejvielām, kā arī iegādāties mākslinieku radītās gleznas.

Foto: DELFI

Baldoni ieskauj septiņi pauguri, no kuriem pazīstamākie ir Morisona kalns, Vanagkalns, un Riekstukalns. Riekstukalnā, kas ir augstākais no septiņiem apkārtnes "kalniem" (85,2 m), atrodas vairāki tūrisma objekti. Interesants apskates objekts ir LU Astrofizikas observatorija un ziemas sporta komplekss "Riekstukalns".

Foto: Baldones attīstības nodaļas arhīvs

Astrofizikas observatorijā atrodas Šmita sistēmas teleskops, kas ir lielākais Baltijā un divpadsmitais lielākais šādas sistēmas teleskops pasaulē, ar kuru novēro debesu ķermeņus. Ar Šmita sistēmas teleskopu vairāk nekā 40 gadu darbības laikā, iegūts vairāk nekā 25000 astrouzņēmumu, observatorijas pētnieki ir atklājuši vairāk nekā 40 asteroīdus. Starp citu, 2011. gadā atklātais asteroīds ir nosaukts Baldones vārdā. Observatorija gida pavadībā piedāvā ekskursijas, meistarklases un eksperimentus.

Ekskursijā "Skaiti zvaigznes, neskaiti laiku!" ļauj pacelties kosmosa tālēs, piekļūstot tuvāk Saules sistēmas planētām, savukārt ekskursijā/meistarklasēs "Kosmiskās ziepes" – iespēja pašam radošā un brīvā gaisotnē gatavot ziepes, kas satur gabaliņu kosmosa. "Zaļie brīnumi" ir klases izglītojoša ekskursija brīvā atmosfērā ar fizikas un ķīmijas eksperimentiem.

Foto: DELFI Репортер

Savukārt ziemas sporta kompleksā "Riekstukalns" pieejamas 13 dažādas sarežģītības pakāpes slēpošanas un snovošanas trases ar plaša slaloma, snovborda un distanču slēpošanas inventāra nomu, instruktora pakalpojumiem un inventāra apkopi. Distanču slēpotājiem izveidota apgaismota trase. Sezonā atvērta kafejnīca un Riekstu namiņš.

Foto: Riekstukalna arhīvs

Mazliet atkāpjoties no mūsdienām, var minēt, ka vēsturiski Baldone pazīstama, pateicoties dziednieciskajiem resursiem – ārstnieciskajām dūņām un minerālūdens avotiem, kas Baldones teritorijā sekmējuši kūrorta ārstniecības iestāžu uzplaukumu. Baldone bijusi gan lielākā sēravotu un klimatiskā kūrvieta Krievijas impērijā, gan Vissavienības nozīmes kūrorts.

Baldones ārstniecisko minerālūdeni iespējams nobaudīt arī ziemā, Ceriņu parkā, kas ir iecienīta atpūtas vieta vietējo iedzīvotāju vidū. Tajā atrodas sērūdens ieguves vieta – paviljons Ķirzaciņa un skulptūras – strūklakas "Māra" un "Ķirzaciņa". Par kūrortvēsturi Baldonē lasiet šeit.

Foto: Baldones attīstības nodaļas arhīvs

Baldones sērūdenim piemīt virkne dziedniecisko īpašību. Sērūdens vannas paaugstina organisma tonusu, uzlabo asinsriti un vielmaiņu. Iekšķīgi sērūdeņus lieto gremošanas un vielmaiņas slimību, nervu sistēmas un sirds-asinsvadu slimību, ādas un ginekoloģisko slimību ārstēšanai. Inhalāciju veidā sērūdeņus izmanto elpošanas slimību simptomu samazināšanai. Sērūdeņus plaši izmanto peldēm, dzeršanai, skalošanai, inhalācijām un ārstnieciskās fizkultūras nodarbībām baseinā. Baldones sēravots ir iekļauts valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā.

Foto: Baldones attīstības nodaļas arhīvs

Netālu no Ceriņu parka atrodas Baldones sirds – Centrālais skvērs. Nesteidzīgi pastaigājoties pa skvēru, iespējams lēnām izbaudīt pilsētas ritmu. Skvērs diennakts tumšajā laikā un ātri pienākošajos ziemas vakaros īpaši izrotāts, blakus kinoteātrim "Baldone" atrodas pilsētas egle, nedaudz tālāk atpūtas vieta – pietura "Sēnīte" un pilsētas pulkstenis. Savukārt Rīgas ielā 67 atrodas ziedu veikals "Meldra", kurā ir stends "Ražots Baldonē" un var iegādāties dažādus izstrādājumus un kosmētiku, kas ražoti Baldonē.

Foto: Baldones attīstības nodaļas arhīvs

Baldonē apskatāma arī senlaicīga arhitektūra. Gandrīz iepretim ziedu veikalam atrodas valsts nozīmes kultūras piemineklis – Baldones Evaņģēliski luteriskā Svētā Miķeļa baznīca, kas celta no 1730. līdz 1735. gadam. Baznīca veidota kā ampīra vientelpas garenbūve ar lieliem pusaploces segtiem trīsdaļīgiem logiem un vairākpakāpju torni. Baznīcā apskatāmi lielie logi un skaistās ērģeles, kas 2009. gadā atvestas no kādas privātkolekcijas Austrijā. Baznīcu rotā cēls altāris, unikālā pērļu granīta altrārgalds (svars 1400 kg), ko dāvinājusi māsu draudze no Norvēģijas, un kristāmtrauks.

Nedaudz tālāk, no baznīcas braucot uz Riekstukalna pusi, pilsētā atrodas viens no Baldones pilsētas ievērojamākajiem objektiem – Baltā pils. Tās celtniecība sākta 1890. gadā, taču pilnībā pabeigta 1901. gadā. Pils tika celta mežkungam Ādamam Mickēvičam kā medību pils un savu nosaukumu ieguvusi baltā krāsojuma dēļ. Ap pili atrodas parks ar eksotiskiem kokiem, piemēram, dižeglēm, ciedru priedēm, Mandžūrijas korķa kokiem, sudrabeglēm un sarkanajiem ozoliem, ko var apskatīt arī šodien. Parks ir iekļauts Latvijas dabas pieminekļu sarakstā, un tajā darbojas Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola un Baldones mūzikas pamatskola.

Foto: Mercendarbes muiža

Savukārt aptuveni četrus kilometrus no pilsētas centra atrodas Mercendarbes muiža. Tajā saglabājušās 20. gadsimta sākuma ieejas vestibila grīdas flīzes un oriģinālā sienu krāsojuma fragmenti, kā arī senās kāpnes, kas ved uz otro stāvu. Skaistākās telpas atrodas ēkas 2. stāvā – Svinību zāle un Līvenu zāle. Pieminēšanas vērtas ir 18. gadsimta rokoko stila ozolkoka ārdurvju vērtnes, kas ir kļuvušas par augstvērtīgu vēstures mantojumu, un valsts nozīmes mākslas pieminekli, kā arī simtgadīga Liepu aleja, pa kuru braucot uz muižu, varam iztēloties kā te dienu no dienas vizinājušās karietes – turp un atpakaļ no Mercendarbes muižas…

Foto: Zane Ulmane

Liepu aleja ir valsts nozīmes dabas piemineklis. Gan muižas ozolkoka ārdurvju vērtnes, gan Liepu aleja, kas iestādīta 1896. gadā, ir Līvenu dzimtas ieguldījums muižas un tās apkārtnes pilnveidošanā.

Baldones novadā ir arī divas vietas, kur pēc pastaigas ieturēt maltīti. Kūku mīļotājiem un kafijas cienītājiem iespējams ieturēties konditorejā "Dzintarliepa" (Rīgas iela 81A), savukārt siltas pusdienas var ieturēt Mežvidu krodziņā, Mežvidos, trīs kilometru attālumā no Baldones Rīgas virzienā.