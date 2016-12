Ceļojums laikā: Rīgas sinagoga – jūgendstila pērle un viena no neparastākajām Vecrīgas celtnēm

Foto: no muzeja "Ebreji Latvijā" krājuma materiāliem

Šogad no 24. decembra vakara astoņu dienu garumā ebreji visā pasaulē svin gaismas svētkus Hanuku. Rīgā vēsturiski dažādas ticības veiksmīgi līdzāspastāvējušas un to vēstures laiku griežos savijušās dažādos notikumos. Tādēļ šoreiz rubrikā "Ceļojums laikā" stāsts par vienu no neparastākajām Vecrīgas celtnēm, izcilu jūgendstila arhitektūras paraugu ar raibu vēsturi – Rīgas sinagogu.