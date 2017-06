Ciemos pie dzejnieka: ko apskatīt Imanta Ziedoņa muzejā Murjāņos

Foto: Simona Čeičiniece

Imants Ziedonis (1933–2013) ir viens no ievērojamākajiem latviešu dzejniekiem, publicistiem, īsās prozas autoriem, viņa darbi iekļauti Latvijas Kultūras kanonā un attīstījuši filozofisko domu Latvijā – tā varētu turpināt vēl un vēl. Ziedoņa muzejs tika atklāts 2005. gadā Murjāņos, rakstnieka iemīļotajā vasarnīcā.

Muzeju dibinājis fonds "Viegli". Ziedoņa muzeja vasarnīca ir īpaša ar to, ka tā saglabāta tāda pati, kā to iekārtojis par Imants Ziedonis kopā ar dzīvesbiedri Ausmu Ziedoni-Kantāni. Muzeja moto ir "Ziedoņa muzejs ir ceļš".

Foto: Simona Čeičiniece

Muzeja vadītāja Dace Zariņa uzsver, ka "muzeja misija ir sevis izzināšana, latviskuma izkopšana, tā saglabāšana un jaunrade. Esam šogad izveidojuši arī ģimeņu dienas – speciāla programma, kura izveidota ģimenēm ar bērniem. Esam izveidojuši arī grāmatiņu, kas tad arī ir par to sevis izzināšanu, jaunradi. Teritorijā ir izveidoti 10 interaktīvi punkti jeb vietas, kuras muzeja apmeklētājs var apmeklēt, iepazīties ar tām, ar grāmatiņas palīdzību veikt uzdevumus, izzināt dzejnieku un izzināt pats sevi. Imants Ziedonis ir teicis, ka viņš vēlas, lai muzejā jūtama ciemošanās izjūta, tāpēc arī apmeklētājus sagaidām ar tēju un cepumiem, lai radītu izjūtu, ka esiet atbraukuši ciemos! Ziedonis izteica priekšlikumus un vēlmes par to, kādam šim muzejam būtu jābūt nākotnē, to tad arī ņemam vērā."

Foto: Simona Čeičiniece

Atmosfēra muzeja apmeklēšanas laikā tik tiešām ir īpaša. Atbraucot uz šo vietu, jau pašā sākumā jūti, ka esi gaidīts. Klētiņā cienā ar tēju un cepumiem, fonā skan Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" izdotais mūzikas albums. Iepriekš pieminētā grāmatiņa "Muzeja ceļa piezīmes" palīdz ne tikai orientēties muzeja teritorijā, izzināt muzeju, bet arī iepazīties ar dzejnieka daiļradi. Grāmatiņā doti arī dažādi radoši un pat muzikāli uzdevumi. Katra vieta rada citādākas izjūtas un emocijas. Muzeja apmeklējuma laikā rodas miera izjūta.

Vasarnīca, kas saglabāta tāda pati, kā to iekārtojis dzejnieks, ir ļoti interesanta, nelielās istabiņas, kurās atrodas visdažādākās lietas, ļauj iztēloties to, kā pats Imants Ziedonis šeit uzturējies, pavadījis brīvos brīžus, noteikti arī rakstījis. Kaut arī vietas, piemēram, klēts, pirtiņa, aka un vēl citas atrodas tuvu cita citai, laiks šeit paiet nemanot, it īpaši, ja izdodas atrast to izjūtu, kas ļauj patiešām izbaudīt muzeja atmosfēru.

Foto: Simona Čeičiniece

Vasaras sezonā muzejs rīko arī "Leišmalītes" gājienus, dodoties pa tiem ceļiem, ko savulaik, rakstot grāmatu "Leišmalīte", izstaigājis Imants Ziedonis kopā ar dēlu Rimantu. Plašāk var iepazīties šeit. Tiek rīkoti arī kino vakari.

Foto: Simona Čeičiniece

Muzeja darba laiks (posmā no jūnija līdz oktobrim) ir no pulksten 11 līdz 18 – no trešdienas līdz svētdienai. Tas atrodas Murjāņos, Krasta ielā 12, savukārt ziemas sezonā muzejs atrodas Rīgā, Aldaru ielā 5.

Vairāk par muzeju, tā dibināšanu, gaidāmajiem pasākumiem var iepazīties mājaslapā vai www.fondsviegli.lv, kā arī "Facebook" lapā.