Citāds skats uz Rundāles pili – ziemīgā parka raksti no putna lidojuma

Rundāles pils ir viens no Latvijas izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem, kas diez vai kādam vēl jāreklamē, – nozīmīgs baroka laikmeta pils ansamblis ar pili, staļļiem, kanāliem un parku. Ziemā, kad šķiet, ka visa daba laidusies dziļā miegā, pils dārzs, kur vasarā zied senās rožu šķirnes, kļuvis par aristokrātisku un netverami vieglu mežģīņrakstu zīmējumu. To iemūžināt "no putna lidojuma" izdevies "Ocean" fotogrāfiem (vairāk par projektu "Latvia inside VR" šeit).



Plānās sniega kārtas un mūžzaļo krūmu rakstu saspēle īpaši izceļ iespaidīgās pils baroka dārzu, kura veidoto musturu vislabāk var saskatīt tieši no augšas. Tā kā Rundāles pils celta Zemgales līdzenumā, tās apkārtne ir lieliski pārskatāma un piemērota barokālu dārzu izvietojumam. Tāda arī bijusi arhitekta iecere – centrā visam pāri ir pils kā valdnieka varenības simbols, un no tā alejas kā zvaigžņu stari aiziet bezgalībā. Rundāles pils tapusi kā Krievijas ķeizarienes Annas Joanovnas favorīta, Kurzemes hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence. Celta laikā no 1736. līdz 1740. gadam pēc slavenā Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli projekta. Foto: ocean.lv Pils īpašo vērtību nosaka arī telpu vienotā mākslinieciskā apdare. Lielākā daļa interjeru ir radīti no 1765. līdz 1768. gadam, kad pilī darbojās Berlīnes tēlnieks Johans Mihaels Grafs un itāļu gleznotāji no Pēterburgas – Frančesko Martini un Karlo Cuki. Šobrīd interjera iekārtojums atspoguļo pils izskatu 18. gadsimta otrajā pusē. Pilī ir apskatāmas svētku zāles austrumu korpusā, hercoga apartamenti pils centrālajā daļā un hercogienes apartamenti rietumu korpusā. Apmeklētājiem ir atvērts arī Rastrelli projektētais franču regulārais parks ar lielāko vēsturisko rožu dārzu Ziemeļaustrumeiropā, Zaļo teātri, ornamentāliem parteriem un strūklaku. Vasarās parkā tiek rīkoti dārza svētki un senās mūzikas koncerti. Parkā ir arī dīķis, kurā vasarā var vizināties ar laivām un apciemot uz saliņas mītošos trušus viņu pilī. Rundāles pils pagrabstāvā ir atvērta kafejnīca "Ozollāde", kas sagaidīs izsalkušos pils viesus. Vairāk par pili un tās ekspozīciju lasiet šeit.