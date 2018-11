Daļēji plāno atjaunot piekļuvi nobrukušajai kāpai Saulkrastos

Latvijas sabiedriskais medijs otrdien, atsaucoties uz Saulkrastu pašvaldības sniegto informāciju, ziņo, ka mēneša laikā plānots daļēji atjaunot piekļuvi brīvdienās nobrukušajam dabas piemineklim Baltajai kāpai. Jau ziņots, ka vēja un ūdens izraisītās erozijas dēļ kāpa daļēji sabrukusi, izpostot tūristu iecienīto laipu un kāpnes.

Saulkrastu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists Artis Blankenbergs pastāstīja, ka vēju radīto ķibeli risinās un jau tuvākajā laikā sāksies pieejas atjaunošanas darbi, raksta "Lsm.lv". "To, kas ir sabrucis, demontējam, jo tas sabrucis tādā veidā, ka to var samērā veiksmīgi pārcelt. Un mēs to laipu pārcelsim kāpai pa augšu gar malu. Otrs – mums zudusi pieeja cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un mammām ar bērniem. Mums tagad nāk otrs projekts – Bērzu ielas galā taisīsim jaunu pandusu, un tur varēs noiet. Nedaudz tālāk no pašas kāpas."

Kā vēstīja raidījums, labiekārtojot Baltās kāpas infrastruktūru, nākamgad tiks realizēts "Interreg" Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts. Tas paredz izveidot laipu vairāku metru garumā, lai dabas objekts būtu ērti pieejams visiem apmeklētājiem.

Baltā kāpa Saulkrastos atrodas Inčupes labajā krastā, pie upes ietekas jūrā. No tās paveras izcili skaists skats uz Vidzemes jūrmalas piekrasti, un tas ir viens no šī reģiona apmeklētākajiem apskates objektiem.