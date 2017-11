Daugavpilī taps iespaidīgs skatu laukums skrošu liešanas tornī

Klusi un daudziem nemanāmi Latvijā ir parādījies viens no neparastākajiem industriālajiem objektiem – Daugavpils skrošu liešanas tornis. 2015. gadā, apsteidzot Spānijas marmora raktuves un Rumānijas vēsturisko dzelzceļu sistēmu, Daugavpils skrošu rūpnīca ieguva 3. vietu Eiropas līmeņa konkursā par ilgtspējīgu industriālo tūrismu. Šobrīd norit darbs pie jaunu telpu atvēršanas apskatei vēsturiskajā šaujampulvera noliktavā, kā arī ir sperts solis tuvāk skatu platformas izveidei uz torņa jumta, pastāstīja šī objekta pārstāvis Aigars Staks. Vēl nedēļu skrošu rūpnīca gaidīs apmeklētājus, bet ziemas sezonā būs slēgta, lai veiktu uzlabojumus un atkal vērtu savas durvis pavasarī.

Skrošu liešanas tornis ir izvietots strādājošas munīcijas rūpnīcas vēsturiskajā daļā, kas nav daudz mainījusies kopš tās būvniecības 19. gadsimta beigās.

Foto: Daugavpils skrošu rūpnīca

Daudzus, īpaši apmeklētājus no rietumu valstīm, sajūsmina autentiskums, kas atrodams visos rūpnīcas stūros. Šī vēsturiskā daļa nevar īsti saukties ražotne, jo tajā pārsvarā ir mehānismi, kas bija aktuāli 20. gadsimta trīsdesmitajos gados, tomēr tā nevar būt arī muzejs, jo visas iekārtas ir funkcionējošas un dažreiz tiek izmantotas ražošanas procesā. Iekārtas nav nomanītas, bet minimāli uzlabotas gadsimtu garumā, un tas tiek darīts vēl mūsdienās. Tajā pašā laikā, svina skrošu ražošanas apjoms ir tik mazs, ka ekonomiski nekad nebūs attaisnojamas nekādas modernās inovācijas, tāpēc rūpnīca atrodas laikā kaut kur starp 19. un 21. gadsimtu, stāsta Staks. Piemēram, visa skrošu sijāšanas sistēma, kas veidota darbināšanai ar tvaika dzinēju, tagad strādā ar vienu elektrodzinēju, kas griež lentas.

Foto: Daugavpils skrošu rūpnīca

Pēc ekskursijas ekspozīcijas zālē un vēsturiskajā skrošu liešanas cehā, ekskursanti parasti ir aicināti turpat izmēģināt savu prasmi rūpnīcas saražotās produkcijas lietošanā. Šautuvē visi izmēģina pneimatiskās lodes, kas lido ar lielu precizitāti.

Šis objekts piesaista gan Latvijas, gan Eiropas speciālistu uzmanību, tāpēc ka dīvainā kārtā spēj vienkopus parādīt laika griežus ar idejām, tehnoloģijām, arhitektūru un stāstu. 2014. gadā Daugavpils skrošu liešanas tornis kļuva par vienu no 17 Latvijas Valsts nozīmes industriālajiem pieminekļiem kā vienīgais šāds objekts Baltijas valstīs un viens no pēdējiem joprojām strādājošajiem pasaulē. Tajā pašā gadā tas tika atzīts par vienu no labākajiem jaunajiem tūrisma objektiem Latvijā.

Foto: Daugavpils skrošu rūpnīca

Šobrīd ir uzsākta kalnā esošā skrošu liešanas torņa arhitektoniskā izpēte ar Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas atbalstu, lai nākotnē varētu torni restaurēt un īstenot ideju par skatu platformas izveidi uz plakanā skrošu liešanas torņa jumta. Ja iecere izdosies, tā būs viena no interesantākajām platformām Latvijā, jo tornis atrodas pilsētas augstākajā vietā, kas piedevām ir arī pilsētas centrā, lepni stāsta Staks.

Saskaroties ar apmeklētāju interesi, tūrisma objektā šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunu telpu atvēršanas tūristiem – kādreizējā šaujampulvera noliktavā. Lai cik tas nešķistu neiespējami, vēsturiskajā šaujampulvera noliktavā vēl pēc 2010. gada pilsētas centrā tika uzglabāta vairāk nekā tonna šaujampulvera. Stājoties spēkā jaunām Eiropas Savienības regulām, noliktava tika pārcelta tālu ārpus pilsētas un apdzīvotām vietām, tomēr tās telpas tika atstātas tādas, kādas tās bija. Šogad radusies ideja noliktavu pievienot vēsturiskajai rūpnīcas apskates daļai un ierīkot tajā tūrisma objekta ekspozīcijas zāli. Noliktavas telpas tikšot maksimāli saglabātas tādas, kādas tās ir – ar vēsturiskajiem vārtiem un durvīm, metāla sliedēm grīdā, pa kurām kādreiz pārvietoja smagās kravas, plauktiem, kas izmantoti noliktavas vajadzībām, un pat dežuranta posteni, kur turpmāk darbosies ekskursiju vadītāji. Ekspozīcijas zālē tikšot izvietota informācija par rūpnīcas vēsturi un tajā mūsdienās un senāk ražotiem produktiem. Tāpat te varēšot uzzināt vairāk par medību un sporta munīciju, tās materiāliem, to veidiem un īpašībām. Īpaša uzmanība ekspozīcijā tiks veltīta arī skrošu liešanas tornim un tā līdziniekiem citur pasaulē kā nozīmīgai industriālā kultūras mantojuma sastāvdaļai.

Foto: Daugavpils skrošu rūpnīca

Nesaņemot atbalstu no savas pašvaldības, tūrisma objekts ziemas sezonā gan būs slēgts, tomēr to var paspēt apmeklēt šīs nedēļas laikā, kad tas vēl dažas dienas pieņems apmeklētājus. “Ceram, ka no nākamā gada pavasara, muzejs ar sporta un medību munīcijas noslēpumiem aicinās iepazīties vēsturiskajā šaujampulvera noliktavā!” saka Staks.

Daugavpils skrošu rūpnīca celta 1885. gadā. Tā atrodas Daugavpilī, Varšavas ielā 28. Mūsdienās rūpnīcā ražo medību un sporta munīciju gludstobra un pneimatiskajiem ieročiem, kā arī izgatavo svina plombas, makšķerēšanas piederumus u.c. Produkcija tiek realizēta gan Latvijā, gan eksportēta uz ārzemēm. Vairāk informācijas: www.dsr.lv