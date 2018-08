Deviņi mūra torņi Latvijā, no kuriem pārredzēt pilsētas un dabas plašumus

Kāds agrāk pildījis bākas funkcijas, cits vēl joprojām ir daļa no svētnama – lai arī kādi būtu šo torņu likteņi, no tiem var pārredzēt gan pilsētas, gan neiedomājamus plašumus piekrastē. Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar dažādajiem mūra torņu stāstiem.

Daugavpils skrošu liešanas tornis

Foto: Daugavpils skrošu liešanas darbnīcas arhīvs

Skrošu liešanas tornis ir izvietots strādājošas munīcijas rūpnīcas vēsturiskajā daļā, kas nav daudz mainījusies kopš tās būvniecības 19. gadsimta beigās.Tornis savulaik tika būvēts kalnā galā, lai no tā lietu kausētu metālu, līdz ar to tornis atrodas relatīvi augstāk nekā pārējie pilsētas objekti. No unikālā torņa augšas iespējams paraudzīties gan uz Baznīckalna baznīcu torņiem, gan daudz zemāk esošo pilsētas centru.

Tornis ir pieejams interesentiem un vasarā katru dienu noteiktos laikos ir iespēja pievienoties gida vadītām ekskursijām, kuru laikā tiek izstaigāts arī vēsturiskais skrošu liešanas cehs, plašāk pastāstīts par rūpnīcas vēsturi, kā arī tiek piedāvāts izmēģināt šeit ražoto pneimatisko munīciju rūpnīcas šautuvē.

Adrese: Varšavas iela 28, Daugavpils.