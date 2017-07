Fantastiskas un izdomas bagātas brīvdienu mājiņas tepat Latvijā, kur aizbēgt no ikdienas kņadas

Kurš gan nav redzējis neparasto naktsmītņu un viesnīcu topus ārzemēs, kur iespējams nakšņot gan suņa skulptūrā, gan lodē, jurtā vai vēl vēl kādā citā neiedomājamā vietā (vairāk lasiet šeit)? Ja vienmēr esat sapņojuši ko tādu izmēģināt, bet šķiet, ka pie mums jau nekā interesanta nav un viesu nami laukos ir tikai milzīgas guļbaļķu celtnes, kas tapušas par Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem, jūs kļūdāties. Lūk, tikai daži interesanti piemēri ar naktsmītnēm tepat Latvijā, kuru saimniekiem izdomas netrūkst un kur iespējams atpūsties par pavisam saprātīgām cenām.

Pavisam nesen Saulkrastu pusē pieejams atpūtas namiņš "Abi labi rabarberi". Divatā nakšņošana tur izmaksās 60 eiro.

Šonedēļ atklāta arī šī skaistā "Peldumāja" Pāvilostā, kur var izmitināt prāvu pulku nakšņotāju. Skats, kas paveras pa logu, ir gleznas vērts un mainās ik brīdi.

Mērsraga viesu namiņi "Cerību liedags" patiks tiem, kas tiešām vēlas paslēpties no kņadas un meža ielokā baudīt mieru, klusumu un komfortu. Par vienu nakti, nakšņojot diviem cilvēkiem, jāmaksā, sākot no 40 eiro. Iespējams izkurināt arī kublu, kas paslēpies mežā starp papardēm.

Ļoti radoša vieta ir arī šīs namiņš pie Ogres upes, kur gan nav daudz ērtību, toties atpūta tik tuvu dabai, cik vien iespējams, baudāma lieliski. Tiem, kas aizmirsuši pretodu līdzekli (iesakām to tomēr paņemt), pie durvīm iekarināts arī tīkls pret insektiem. Viesiem te pieejama arī kanoe laiva un grils. Nakts izmaksās 35 eiro.

Kurš gan bērnībā nav sapņojis par savu namiņu kokā, štābiņu, kur kopā ar labiem draugiem forši pavadīt laiku. Vai tad kaut kas ir mainījies? Arī pieaugušie labprāt apmestos mājā kokos. Atpūtas mājās "Baltais Čiekurs" un "Čiekurs" netālu no Cēsīm to pavisam vienkārši var izdarīt. Viena nakts tur izmaksās, sākot no 95 eiro, teikts "Airbnb".

Arī Vidzemes jūrmala neatpaliek – Saulkrastos atrodas šāds interesants namiņš, kas mākslinieciski izveidots konteinerā, kur, kā liecina "Airbnb" pieejamā informācija, nakšņošana izmaksā, sākot no 39 eiro, un namiņā var apmesties līdz trīs cilvēki.



Savukārt Ķekavas pusē atrodami brīvdienu bungalo, ko iedvesmojuši namiņi tālajā Zanzibārā. Tieši tā sauc arī ģimenes kempingu, kur tie atrodas - "Zanzibāra". Nakšņošana šeit izmaksā, sākot no 27 eiro, liecina informācija "Airbnb".

Kempings ar šiku un izdomu atrodams arī Siguldas pusē. Te to dēvē par glempingu, un par to, kāpēc tur būtu jauki pavadīt siltu vasaras nakti vairāk lasiet šeit.

Latvijas valsts mežu apsaimniekotajā Lielauces ezerā var iznomāt ne vien laivu, bet arī apmesties namiņā uz ūdens - tik tiešām, atliek vien izmest makšķeri, un, lai to izdarītu, var neizkāpt pat no gultas. Turpat ir arī skaistā Lielauces pils un dabas taka. Starp citu, šajā ezerā var pat vēžot. Namiņš un laivas noma diviem cilvēkiem izmaksā 35 eiro, liecina mājaslapā "Mammadaba" pieejamā informācija.

Savukārt tiem, kam gulēšana vasaras vakaros nav pat prātā, varētu patikt šī romantiskā pirtiņa pašā liedagā.