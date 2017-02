Fascinējoši kadri no Skultes: nakts melnumā 'atdzīvināta' pamestā lidmašīna vecajā lidlaukā

Skultes meža ielokā, vecajā lidostas teritorijā nevienam nevajadzīga, grafiti klāta, stāv veca lidmašīna, kas jau vairākus gadus ir iecienīts alternatīvā tūrisma objekts pavisam netālu no Rīgas. "Pie lidmašīnas var piekļūt 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Nekādas brīdinājuma zīmes tur nemanījām un arī neesmu dzirdējis, ka kāds būtu dzīts prom no turienes, " stāsta fotogrāfs Arvis Rudzītis, kam nesen kopā ar Robertu Jankevicu izdevies veco lidmašīnu iemūžināt nakts stundā fascinējošos, pat maģiskos attēlos.

Kājām nokļūt pie lidmašīnas var no Skultes ielas, tālāk dodoties pa ceļu, kas iet gar grāvi, un, pārejot skrejceļam, tuvākajā skrejceļa atzarā būs arī pati lidmašīna.

"Šis objekts jau šobrīd ir diezgan populārs. Mēs bildējām naktī no sestdienas uz svētdienu laikā no pusnakts līdz 4.30, un pa šo laiku lidmašīnu apmeklēja kādas trīs vai četras kompānijas. Apstaigāja lidmašīnu, pabildējās, kāds ielīda iekšā un pēc tam devās prom. Arī vasarā, kad apmeklēju šo vietu pa dienu, tur bija diezgan daudz cilvēku – vieni atnāk, otri aiziet. Pašā lidmašīnā iekļūt var diezgan viegli... It īpaši – ja ir kāds, kas piepalīdz. Bet ar iekšā līšanu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, it sevišķi naktī!" brīdina Arvis. Redzams, ka vecā lidmašīna reiz ir degusi, tās korpusā ir daudz lielu caurumu ar asām kantēm, tāpēc jāskatās, kur liek katru soli.

Foto: Roberts Jankevics



Šis objekts gan no ārpuses izskatās interesantāks, nekā no iekšpuses, kur nav daudz ko redzēt. "Viss ir izņemts, palikusi tikai pati fizelāža ar spārniem, tāpēc nevajadzētu lieki riskēt ar savu veselību un mēģināt tur iekļūt!"

Foto: Roberts Jankevics

Šīs un citas interesantas Arvja Rudzīša bildes var atrast "Facebook" viņa profilā, bet Roberta Jankevica – šeit.

Jāpiebilst, ka vecā lidmašīna gluži vai atguvusi otro dzīvi, jo kļuvusi par ļoti populāru tūrisma objektu, un sociālajos tīklos un dažādos blogos internetā ir atrodamas neskaitāmas fotogrāfijas ar šo pamesto lidaparātu. Turklāt to sevišķi iecienījuši ne vien piedzīvojumu meklētāji, bet arī fotogrāfi un tie, kas aizraujas ar dažādu videoklipu filmēšanu.