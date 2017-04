Foto: Apslēptais Latvijas dabas dārgums – neparastās Kalamecu-Markuzu gravas

Šīs ir krāšņās gravas ar ūdenskritumiem, alām, akmens slāņu atsegumiem un daudziem pārsteidzošiem skatiem. Protams, nevajadzētu sagaidīt Alpu kalnu skatus, bet šī ir ļoti gleznaina un apskates vērta vieta – ne velti gravas ir valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti.

Foto: LETA

Kalamecu gravas garums ir 240 metri, platums līdz pat 22 metriem, dziļums 12 metri. Gravā tek Kalamecu upe, un tās gultnē izveidojušies septiņi nelieli ūdenskritumi, kas pavasarī ir visai plati un mutuļojoši. Stāsta, ka gan gravas, gan strautiņa vārda igauniskā nozīme esot "zivju mežs", un tas ir arī nu jau pamestu, gravas tuvumā esošu māju nosaukums, teikts Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.

Gravā redzami arī klinšu sienu atsegumi. Tās labajā nogāzē ir astoņus metrus dziļa, ne visai augsta, mākslīga ala, kas izlauzta, iegūstot Pļaviņu svītas dolomītus. Vietējie stāsta, ka dolomīta istabā, kurai ir šaura ieeja un izeja, pēc kara slēpušies mežabrāļi, raksta Sandra Ikauniece, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģiona projekta "Zaļais koridors" vadītāja.

Foto: LETA

Abās gravās ir potenciāli bīstami dolomīta veidojumi, kas pārkārušies pār nogāzes malu un var nobrukt, tādēļ, esot alās, jāievēro piesardzība. Šis ir aizsargājams objekts. Par tā bojāšanu vai piesārņošanu, kā arī par pārvietošanos ar transportu lieguma teritorijā tiek piemērota administratīva atbildība, teikts mājaslapā "Vietas".

Kalamecu un Markuzu gravas atrodas Latvijas – Igaunijas pierobežas joslā, tāpēc, tās apmeklējot, jāņem līdzi pase vai ID karte.

Koordinātes: 57.54275, 26.44107

