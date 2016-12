Foto: Daugavpilī atklāta brīvdabas Kristus dzimšanas aina

Viņa norādīja, ka 5. janvārī, Zvaigznes dienas priekšvakarā, blakus Jaunavas Marijas, Jēzus Kristus, Svētā Jāzepa, ganu un dzīvnieku tēliem parādīsies trīs ķēniņi un kamielis.

Foto: Publicitātes foto

Bētlemi varēs aplūkot līdz pat sveču dienai - 2. februārim, informēja Kozlovska. Tā pieejama apskatei katru dienu no pulksten 6 rītā līdz pulksten 21, bet no 9 .janvāra līdz 2. februārim - katru dienu no pulksten 6 rītā līdz pulksten 19.

Jau ziņots, ka brīvdabas Kristus dzimšanas aina Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes baznīcas teritorijā tika atklāta 24. decembrī.

Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes baznīca uzcelta 1848.–1849. gadā. No 1924. gadam līdz 1934. gadam – pārbūvēta un vizuāli tā līdzinās Svētā Pētera Bazilikai Vatikānā. Baltā dievnama lielais kupols balstīts uz četriem dubultpīlāriem.