Foto: Engurē tapis skulptūru un vides objektu parks par godu zušiem

Kurzemes jūrmalas piekrastē, Engurē, tapis jauns apskates objekts – tas ir Zušuciema parks, ko rotā mākslinieku radītas skulptūras, no kurām dažas izmantojamas arī aktīvai atpūtai. Piemēram, improvizētajam zušu murdam var izložņāt cauri. Savukārt naktī visas skulptūras ir izgaismotas. Arī fotogrāfs Andris Jermuts, kas jauno parku iemūžinājis dažādos diennakts laikos, atzīst, ka apskates objekts izdevies, bet visskaistākais tas esot tieši tumšā laikā.





Engures nosaukums cēlies no lībiešu vārda "angern", kas nozīmē – "zutis", tādēļ novadā šai zivij veltīta īpaša uzmanība un gods. "Zušuciema parka" objektu autori ir mākslinieki Gaitis Burvis un Velga Vītola. Parka devīze ir "Zušu ceļš" – stāsts, kas ar sešiem vides objektiem vēstī par dūņu ķēniņa zuša un piejūras cilvēka dzīvi. Katram objektam ir savs nosaukums – "Sargasu akmens", "Murds", "Zvejnieks", "Laivas sols", "Latvijas zivis", "Copes gaisma", teikts novada mājaslapā.

"Idejiski esam veidojuši parku, kas sākas pie galvenā ceļa, aicinot cilvēkus – garāmbraucējus iegriezties parkā, kur redzētu gan izglītojošus, gan informējošus objektus. Būs redzama vieta, ko sauc par Sargasu jūru, kur pie Bermudu salām piedzimst visas pasaules zuši. Viņiem ir ģenētiskais kods un zuši zina, ka ir jāatgriežas Engurē," par ideju jau iepriekš Engures novada mājaslapā skaidrojis projekta autors Gaits Burvis.

Lūk, Andra Jermuta fotogrāfijas no Zušuciema parka.



Zušuciema parks Engurē atklāts 11. augustā, un to bez maksas var apskatīt ikviens. To veido vairākas skulptūras un instalācijas, kā arī objekti, kas attēlo zuša ceļu no jūras līdz murdam. Te redzams gan iespaidīgs zvejnieks no nerūsējošā tērauda – "Oskars", gan pats murds un laivas. Savukārt trīs laukakmeņos, kas atvesti no Slampes puses, iemūžinātas visas Latvijas zivju sugas. Interesants objekts ir arī akmeņu upe, kura oļus un akmeņus no sava dārza vai sētas varējis nest jebkurš interesents. Netrūkst arī apgaismes objektu, soliņu un krāšņu puķudobju.

Projekta kopējās izmaksas ir 161456,40 eiro. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums – 135 tūkstoši eiro, Engures novada pašvaldības finansējums – 26456,40 eiro.

Zuši ir Eiropā un Āzijā dzīvojoša zivju suga, kuras populācija mūsdienās ir apdraudēta, tāpēc tā ir aizsargājama. Pagājušajā gadā zutis bija pasludināts par gada dzīvnieku.

Pētniecības rezultātā noskaidrojās, ka Eiropas zuši, rudenī pametuši savas upes, lielā ātrumā dodas uz Sargasu jūru un sasniedz to ap Ziemassvētkiem vai Jaungadu. Tur notiek nārsts, bet pēc tam mazuļi veic šo pašu ceļu, iepeld saldūdeņos un dodas augšup pa upēm.