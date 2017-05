Foto: Kā dažas dienas pirms atklāšanas izskatās lielākais Baltijas izklaides parks 'Avārijas brigāde'

Piebraucot no Rīgas puses, vēl šķiet, ka nekas nav gatavs un parks nevar tikt atklāts pēc dažām dienām, jo no ceļa redzams tikai milzīgs dinozaurs, kam pieslietas kāpnes, un smilšu klajums, bet, ejot dziļāk, ieraudzījām gan atrakcijas, gan dinozaurus un tikko stādītas puķudobes. "Tiem, kas joprojām uzdod jautājumu, vai parks tiešām būs atvērts jau maija mēneša beigās, varam droši atbildēt – jā. Parks būs gatavs laikā un, sākot no 22. maija, uzņems pirmās skolēnu grupas! Interese par apmeklējumiem ir liela," stāsta parka idejas autors Mātiņš Brezauckis.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pašlaik aktīvi turpinās sagatavošanas darbi, tiek uzslietas Avārijas brigādes pilsētiņas mājas un tēli, mežā un pļavā izvietoti dinozauri dabīgā izmērā, kā arī labiekārtota dīķu apkārtne un līdzināta garākā velokartu trase.

Parkā būs arī ūdens spilvens un borta mašīnītes, virvju trase skaistā egļu un priežu mežā, kur blakus izvietoti arī dinozauri, un citi pārsteigumi.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Savukārt latviešu autoru pasaku tēli – ezītis, kaķītis, Lāčplēsis, Sprīdītis, Maija un daudzi citi jau atraduši savu vietu parkā iekārtoajā Cālis.lv stāstu takā.

Jāsaka gan, ka parkā vēl tikai tiek veikti labiekārtošanas darbi un 22. maijā, to atklājot, visur zāle nebūs sazaļojusi, bet, ja laiks pieturēsies tik silts kā pašlaik, tad arī šī vizuālā nepilnība drīz tiks mainīta. Tāpat Brezauckis stāsta, ka kārklu tuneļi un lapenītes, kas atrodas parkā, pēc dažām nedēļām sazaļošot.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Jau ziņots, ka Lielvārdes novadā šobrīd top lielākais tematiskais parks Baltijā – izklaides parks "Avārijas brigāde". Parks piedāvās plašu izklaides klāstu ģimenēm ar bērniem līdz 14 gadu vecumam. No 22. līdz 31. maijam parks uzņems tikai iepriekš pieteiktas skolēnu grupas, savukārt no 1. jūnija tas būs atvērts ikvienam. Reģistrāciju var veikt pa tālruni +371 27 33 6600 vai e-pastu info@abpark.lv.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Parka teritorija atrodas autoceļa P80 Tīnūži-Koknese malā pie nobrauktuves uz Madlienu. Brauciens no Rīgas aizņem nepilnu stundu. "Šī vieta Lēdmanē ir izdevīgākā atpūtas vieta starp Rīgu, Lietuvu un Igauniju. Ainaviska teritorija, plašums un ērta piekļuve," parka vietas izvēli iepriekš skaidroja Brezauckis, piebilstot, ka 2017. gadā atpūtas parks plāno uzņemt ap 45 000 apmeklētāju. Parka izveides kopējās izmaksas ir ap 3,5 miljoni eiro. Pašlaik tajā nodarbināti nedaudz vairāk par 40 cilvēkiem.

Vairāk informācijas šeit.