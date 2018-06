Foto: Kā top smilšu skulptūras Jelgavā

Aizritējusi jau trešā diena, kad Jelgavas Pasta salā 12. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla "Summer Signs'18" konkursa dalībnieki pārvērš smilšu formas visiem atpazīstamos tēlos.

15 profesionāli mākslinieki no septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Beļģijas, Ukrainas, Ungārijas, Čehijas un Krievijas – caur saviem darbiem ļaus uz dzīvnieku pasauli paraudzīties no dažādiem skatupunktiem. Turklāt unikālo smilšu skulptūru veidošanā tēlnieki izmanto vairāk nekā 1000 tonnas smilšu.

Mākslinieki šī gada festivāla tēmu –"dzīvnieku pasauli" – interpretē dažādi, tomēr katrs darbs atspoguļos autora uzskatus un redzējumu par to, kāda tā ir. Daži savvaļu saredz harmonijā ar cilvēkiem, darbos veicinot cilvēku un dzīvnieku draudzību un visa dzīvā aizstāvību. Citi attēlo dabas skarbumu un patiesumu, skulptūrās iekļaujot mirkļus no reālās savvaļas dzīves. Savukārt daži no māksliniekiem šim darbam pieiet ar humoru, attēlojot evolūcijas procesu, kurā pērtiķi turpina mēģināt notvert cilvēku.

Mākslinieki turpinās darbu pie skulptūru izveides līdz 8. jūnija pulksten 16, kad tās tiks nodotas žūrijas vērtējumam. Savukārt festivāla konkursa laureātu apbalvošana notiks pulksten 19 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.



Pasākuma teritorija apmeklētājiem 9. jūnijā būs atvērta no pulksten 10 līdz 24 un 11. jūnijā – no pulksten 10 līdz 23. Vairāk informācijas un pasākumu programmu meklē šeit.