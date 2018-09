Foto: Klusums un miers Cenas purvā pirms saullēkta

Cenas tīrelis atrodas starp Babītes ezeru un Olaini, aptuveni 30 kilometru attālumā no Rīgas centra. Lai tur nokļūtu, jābrauc pa Rīgas – Liepājas šoseju un jānogriežas pie norādes "Purva laipa".





Tā ir izcila vieta rīta pastaigai, kam jāieplāno aptuveni pusotra stunda. Paņemiet līdzi karstu kafiju un maizītes un ieturiet brokastis skatu tornī. Pie kājām pavērsies purvs, kas savulaik bijis otrais lielākais Latvijā, tūlīt aiz Teiču purva, bet kūdras ieguves dēļ tā skaistā ainava manāmi samazinājusies.

"Labākais ieteikums jau ir aizbraukt saullēktā, kad viss ir kluss un mierīgs. Paņemt līdzi kameru, karsto dzērienu un baudīt purva skaistumu. Noteikti ieteiktu arī izbraukt ar SUP saullēktā. Paši gan nepamēģinājām, bet tur jau šorīt priekša bija citi ar SUP dēļiem. Nākamreiz paši ar SUP arī noteikti izbrauksim," stāsta Zaiga Lange, kas agrā septembra rītā devusies pastaigā pa purvu, iemūžinot to maģiski skaistās fotogrāfijās.

Dodoties pastaigā pa 3,3 kilometrus garo purva taku, kas atrodas dabas lieguma teritorijā, atklāsi brīnišķīgo ezeriņu kompleksu un iespaidīgā sūnu purva ainavas. Lielākais purvā ir Skaista ezers, pa kuru iespējams izbraukt arī ar SUP dēļiem. Vairāk par šādu atpūtu rīta agrumā lasiet šeit.