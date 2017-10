Foto: 'Kombināts' jeb spoku pilsēta Skrundā

Ja jums kādreiz gribēsies uzzināt, kā mūsu planēta izskatīsies pēc apokalipses, kad vairs nebūs cilvēku, tad jādodas uz nelielo armijas pilsētiņu "Skrunda-1". Šai vietai savulaik bija slepenā objekta statuss (tur savulaik atradās radaru komplekss "Dņestra-M") ar kodēto nosaukumu "Kombināts".

Foto: Nataly Hlapkovska

Armijas pilsētiņa tika uzbūvēta sešdesmitajos gados padomju armijas vajadzībām netālu no Skrundas radiolokācijas stacijas. 1994. gadā pēc Krievijas un Latvijas vienošanās par Krievijas armijas izvešanu no mūsu valsts teritorijas nepabeigto lokatoru "Дарьял-UM" nolēma demontēt. 1995. gada maijā tas tika uzspridzināts. Atlikušie divi lokatori kalpoja vēl dažus gadus – to demontāža tika pabeigta 1999. gada rudenī.

Foto: Nataly Hlapkovska

Šobrīd 45 hektārus plašajā teritorijā palikušas 70 pamestas ēkas, ieskaitot dzīvojamos namus, skolu, slimnīcu, veikalu, zaldātu kazarmas, divas ēdnīcas (zaldātiem un oficieriem), divi klubi (analoģisks sadalījums), sporta zāle, pirts un bērnudārzs.

Foto: Nataly Hlapkovska

Ierodoties Skrundā, pie pilsētiņas ieejas var nopirkt biļetes un tiek iedota karte, kurā atzīmēts vairums nozīmīgo objektu, kurus var apstaigāt dažās stundās. Lapā atzīmētas arī tās vietas, kurp doties nevajag – tās var būt avārijas stāvoklī vai tiek izmantotas citiem mērķiem.

Ieejas biļetes cena – 4 eiro. Iegādājoties to, apmeklētājiem jāparakstās žurnālā, ka viņi ir paši atbildīgi par savu drošību armijas pilsētiņas teritorijā.

Atsevišķās ēkās nevar nepamanīt, ka pēc tam, kad pilsētiņu pameta padomju armija, tās izmantojuši Latvijas bruņotie spēki kā treniņbāzi kaujas darbību apmācībai pilsētas apstākļos. Tā, piemēram, šiem mērķiem pielāgota virsnieku ēdnīca. Nākotnē šo objektu plānots attīstīt, tādēļ pastāv iespēja, ka bijušais "Kombināts" tūristiem drīz būs slēgts.

Pašlaik arī dažas entuziastu grupas un nelielas tūrisma firmas reizēm piedāvā ekskursijas uz šo objektu, bet tikpat labi turp var doties arī individuāli ikviens.

Lūk, kā Skrundas spoku pilsētiņā izskatās pašlaik.