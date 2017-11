Foto: Mazzināmās Ziedleju klintis Siguldas pievārtē

Ziedleju klintis ir skaists un iespaidīgs dabas objekts Gaujas vecupes krastā. Ja braucat no Rīgas puses, tad tās atrodamas ceļa kreisajā pusē īsi pirms Siguldas.

"Ziedleju klintis ir samērā viegli pieejamas, nav jābrien caur gravām un dūksnājiem. Tās atrodas netālu no "Aerodium" uz Gaujas pusi. Netālu atrodas arī Silzemnieku avoti – gravā bez kāpnītēm un laipām. Gaujmalā var apskatīt Katlapu iezi. Ja šos trīs apskates objektus, kas atrodas netālu viens no otra, labiekārtotu un savienotu ar pastaigu taku, sanāktu jauks atpūtas maršruts," stāsta fotogrāfe Nellija Stirna, kas nesen apmeklējusi klintis.

Foto: Nellija Stirna

Viņa arī piebilst, ka, lai gan klintis ir atzīmētas kartē, uz tām neved nekādas norādes. "Apkārtnē ir daudz taku, kur var apmaldīties. Gar Ziedleju klintīm ved velo un pastaigu celiņš, kas iet pāri Gaujas gājēju tiltiņam. Diemžēl Ziedleju klintis nav sakoptas un labiekārtotas. Pretēji portāla "Vietas.lv" apgalvojumam, nav ne laipu, ne kāpnīšu. Apmeklētāju iemītā taciņa ir šaura un slidena, bet skaistās klintis ieaugušas krūmos."

Ap 40 metrus garās klintis izvietojušās Gaujas vecupes krastā, tādēļ no upes, kā arī no ceļa tās nav redzamas. Tas ir iemesls, kādēļ šim objektam vairums paies garām, to nepamanot. Divpakāpju klinti veido Gaujas svītas sarkanīgie smilšakmeņi. Augšējā pakāpē redzama dziļa niša un 3,5 metrus gara ala, teikts "Enter Gauja".

Klintis ir ģeoloģiskais dabas piemineklis.