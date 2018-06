Foto: Mirdzošs vasaras rīts skaistajā Kuldīgā un ieteikumi, ko tur apskatīt

"Esmu dzimusi un augusi Kuldīgā, bet nu jau kādu laiku savas mājas saucu par Rīgu. Kuldīga ir vieta ar dvēseli, kur tā vien gribas aizbraukt pēc iespējas biežāk. Tā ir vieta, kur pabarot dvēseli un nomierināt prātu,"stāsta Dana Vitkovska, kas agrā maija rītā devusies pastaigā pa senlaicīgo un romantisko Kurzemes pilsētu. Lūk, ieskats viņas notvertajos mirkļos.

"Aizbraucot uz Kuldīgu, sirdsmieru dod pastaigas pa pilsētas ieliņām, jo visur var nokļūt pastaigājoties, tādā veidā redzot visu, ko piedāvā pilsēta. Sākot ar Liepājas ielu, Rātslaukumu, Baznīcas ielu un Pilsētas dārzu.

Kuldīga ir pazīstama arī ar lieliskām vietām, kur doties fantastiskos garšu ceļojumos. Vienas no manām mīļākajām vietām, kur mēdzu iegriezties ir "Bangerts", kur paveras lielisks skats uz Kuldīgas ķieģeļu tiltu un Ventas rumbu, "Goldingen Room", kur uz mirkli šķiet, ka neesi Kuldīgā, jo autentiskā itāļu virtuve liek aizmirsties. Un konditoreja "Šarlote", kur smalkmaizītes tik gardas kā vecmāmiņas ceptas!

Foto: Dana Vitkovska

Vēl iesaku uzkāpt arī Katrīnas baznīcas zvanu tornī, kur var vērot pilsētu no putna lidojuma. Kuldīga ir viena no autentiskajām vietām Latvijā, tā ir saglabājusi savu arhitektūru, to atjaunojot, ne pārvēršot. Sarkanie dakstiņu jumti, nobružātās fasādes, koka logi – tas viss ir tik ļoti īsts un patiess. Kuldīga iedvesmo un liks atgriezties vēl un vēl, ar katru reizi atklājot ko jaunu, lai varētu izstāstīt savu īpašo stāstu," par savu dzimto pilsētu saka Dana.

Ja jau sāc domāt par izbraucienu uz Kuldīgu, ko mēdz dēvēt arī arī par mazo Šveici skaistā reljefa un straujās Ventas dēļ vai Holivudu tur uzņemto daudzo kinofilmu dēļ, ieskaties arī šajā rakstā par pilsētas apskates objektiem. Savukārt, lai izplānotu braucienu uz Kuldīgu, noderēs šis maršruts ar apskates objektiem pa ceļam.