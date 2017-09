Foto: Nesteidzīgs izbrauciens ar SUP gar Lielupes grīvas pļavām

SUP piedzīvojumi jeb izbraucieni ar SUP dēli purva ezeros, Latvijas upēs un Rīgas kanālos kļuvuši par populāru brīvā laika pavadīšanas veidu. Arī rudenī, kamēr laikapstākļi ir labvēlīgi, var baudīt supošanas priekus. SUP braucienu organizators "SUPadventures.lv" pirmo reizi rīkoja izbraucienu, kura laikā bija iespēja apskatīt Lielupes grīvas pļavas Jūrmalā, tas iemūžināts gleznainās fotogrāfijās.

SUP brauciena laikā Lielupē var apskatīt īpašus dabas veidojumus – gan Balto kāpu, kas izveidojusies 100 metru garumā un 800 metru platumā, gan Lielupes grīvas pļavas, kur ūdeņu klusumā var vērot gārņus, gulbjus, pīles un citus putnus –, izbraukāt līcīšus un upes attekas, vai aizsupot līdz Lielupes ietekai jūrā, piestāt Ostas salā. Pļavu ielokā īpaši skaisti ir rudenīgi vakari, kad var vērot saulrietu. Foto: Ivars Ķezbers Kā portālam "Delfi" stāsta Jūrmalas pilsētas domes pārstāve Zanda Krastiņa, SUP braucienu var sākt no jahtkluba "Jūrmala" Tīklu ielā 10, Jūrmalā, kur nomai pieejami SUP dēļi un airu laivas, savukārt lielākus SUP izbraucienus un SUP apmācības profesionāla trenera vadībā var organizēt, sazinoties ar "SUPadventures.lv". Plašāka informācija: www.jurmalasosta.lv un www.supadventures.lv. Ko vēl aplūkot apkaimē, lasi šajā rakstā, savukārt te atradīsi stāstu par rudenīgi skaistu un veselīgu dienu Jūrmalā.